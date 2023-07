Vlaamse hacker die 10 maanden in Italiaanse cel zat, is opnieuw aangehouden: “Website voor concerttickets gemanipuleerd en VIP-tickets bekomen”

Mechelaar Kevin D. (29) zit opnieuw in de cel. De man zat vorig jaar tien maanden in een Italiaanse cel omdat de Verenigde Staten zijn uitlevering hadden gevraagd na de inbraak in een computersysteem van American Airlines. Deze keer zit D. in een Belgische cel. Hij wordt ervan verdacht dat hij op illegale wijze aan VIP-tickets is geraakt voor evenementen in het Antwerpse Sportpaleis.

Ondanks zijn verblijf in de Italiaanse gevangenis en een uitlevering aan de Verenigde Staten die maar op het nippertje kon worden vermeden - hij riskeerde ginds 22 tot 45 jaar cel wegens een inbraak in de informaticasystemen van vliegtuigmaatschappij American Airlines - is Kevin D. opnieuw aangehouden.

LEES OOK. Vlaamse hacker Kevin (27) veroordeeld tot 3 jaar effectief: uitlevering aan VS wellicht van de baan

“Hij wordt ervan verdacht dat hij een website voor de aankoop van concerttickets heeft gemanipuleerd. Hij zou tickets en meer bepaald VIP-tickets voor evenementen in het Antwerpse Sportpaleis hebben besteld, maar er door de manipulatie nooit voor hebben betaald”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “En de tickets zijn daadwerkelijk ook gebruikt om binnen te geraken op de concerten. Door hem, dan wel door kennissen van hem.”

Huiszoeking

De politie voerde dinsdag een huiszoeking uit bij de Mechelaar en nam ook zijn informaticamateriaal in beslag voor verder onderzoek. De Mechelse onderzoeksrechter besliste om Kevin D. woensdagvoormiddag aan te houden.

Kevin D. werd woensdag opnieuw aangehouden door de onderzoeksrechter. — © rr

Het is dus niet de eerste keer dat de Mechelaar met justitie in contact komt voor informaticabedrog. Op jonge leeftijd slaagde hij er al eens in binnen te dringen in het computersysteem van een bioscoop en slaagde erin om hele bioscoopzaal van zichzelf en vrienden te boeken. Ook via het computersysteem van Brussels Airlines bestelde hij in het verleden al gratis vliegtickets.

LEES OOK. Vlaamse hacker die in Amerika gezocht wordt, opgepakt in hotel in Milaan

Aanhoudingsbevel

De man kon ook het ticketsysteem van American Airlines omzeilen en boekte twintig vliegtickets - goed voor een waarde van meer dan 112.000 euro - in businessclass. Tickets die uiteindelijk nooit werden gebruikt, maar bij de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij konden ze allerminst lachen met de stunt van de jonge Mechelaar. Een rechtbank in Texas schreef een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen de man. En toen hij met zijn vader naar een voetbalwedstrijd in Italië ging kijken, werd hij in zijn hotelkamer opgepakt.

Meer dan tien maanden lang zat hij in Italië in de gevangenis en dreigde een uitlevering aan de Verenigde Staten. Een jaar geleden kwam de hackingzaak dan plots voor de rechtbank in Mechelen en die veroordeelde hem voor zijn ‘stunt’ tot drie jaar effectief. Door dat vonnis werd Kevin naar ons land overgevlogen en kon hij hier zijn straf uitzitten. Een groot deel van die straf werd overigens met een enkelband uitgevoerd. Door zijn overlevering aan ons land, viel de dreiging van een uitlevering aan de Verenigde Staten weg.

LEES OOK. 3 jaar cel in België of 45 jaar in de VS: Vlaamse hacker hoopt op snelle veroordeling in eigen land

Vader overleden

Voor D. was zijn verblijf in de Italiaanse gevangenis een zware dobber. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn familie. De zaak greep de vader van de jongeman zo hard aan dat hij stierf door verdriet.

Ondanks alles wordt twintiger er nu dus opnieuw van verdacht ingebroken te hebben in een computersysteem. Vrijdag komt hij voor de Mechelse raadkamer. Die moet over zijn verdere aanhouding oordelen.