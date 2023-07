Stichter van Russisch cyberveiligheidsbedrijf veroordeeld tot veertien jaar cel

De stichter van het Russische cyberveiligheidsbedrijf Group-IB, Ilja Satsjkov, is woensdag door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot veertien jaar opsluiting in een strafkamp. Satsjkov werd in 2021 al opgepakt voor hoogverraad, maar werd pas nu berecht.

Het parket had een gevangenisstraf van achttien jaar gevraagd. Over de arrestatie van Satsjkov (37) is weinig bekend, behalve dat hij geheime informatie zou hebben doorgespeeld aan buitenlandse spionnen. Volgens het overheidsgecontroleerde persagentschap Ria Novosti hebben de beschuldigingen niets te maken met het bedrijf.

Group-IB was tot 2023 in Rusland marktleider in het opsporen en voorkomen van cyberaanvallen. Tegen het einde van het jaar wil het bedrijf zich volledig terugtrekken uit de Russische markt. De activiteiten zijn verkocht aan het lokale management en sinds april werken geen mensen van IB meer in Rusland. Sinds 2019 heeft Group-IB zijn hoofdzetel in Singapore.

In 2021 schreef Satsjkov een open brief. Daarin benadrukte hij dat hij “noch een verrader, noch een spion” is. Wel noemt hij zichzelf een Russische ingenieur die herhaaldelijk zijn loyaliteit aan zijn land heeft bewezen. Twee jaar eerder had president Poetin hem nog persoonlijk gedecoreerd voor zijn bijdrage aan het voorkomen van cyberdreigingen.