Kennedytunnel in augustus twee nachten volledig afgesloten voor dringende werkzaamheden

De Kennedytunnel zal in augustus twee nachten volledig afgesloten worden in beide richtingen wegens werkzaamheden. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Probeer de wijde omgeving van de Kennedytunnel op die dagen maximaal te vermijden”, klinkt de waarschuwing.

De werken aan de Kennedytunnel vinden plaats op zaterdagnacht 5 en 12 augustus. “De tunnel zal dan telkens vanaf middernacht tot uiterlijk zondag om 7 uur ’s ochtends volledig afgesloten zijn in beide richtingen”, zegt woordvoerder Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Volgens het AWV is de sluiting noodzakelijk om enkele mankementen aan de hoogspanningsinstallatie in de tunnel weg te werken. Tijdens de werken moet de hoogspanning volledig worden uitgeschakeld. Daarom is er op dat moment tijdelijk geen stroom in de tunnel, wat verkeer uiteraard onmogelijk maakt. Ook in de Kennedyfietstunnel zal er tijdens de werkzaamheden geen stroom zijn, die wordt op de bewuste zaterdagavonden afgesloten om 23u.

“Enkele onderdelen van die installatie zijn aan vernieuwing toe. In november 2022 werd tijdens een routinecontrole een defect vastgesteld”, stelt Nagels. “Er volgde een grondige inspectie door een gespecialiseerde firma, die daarna een tijdelijke herstelling uitvoerde. Die mankementen worden binnenkort dus definitief weggewerkt.”

De werken staan los van de werkzaamheden aan de verlichting en wandpanelen, waarvoor de tunnel de voorbije weken en maanden meermaals ’s nachts werd afgesloten. Die werken zijn definitief achter de rug.

Liefkenshoektunnel niet tolvrij

Ondanks het nachtelijke uur zullen de werkzaamheden onvermijdelijk stevige hinder veroorzaken. “De Kennedytunnel is de drukste tunnel in Vlaanderen, een afsluiting brengt altijd ongemak met zich mee”, zegt het AWV. “Probeer de wijde omgeving op die dagen dan ook maximaal te vermijden.” Op de werkdagen zal de aannemer stelselmatig alle aanrijroutes naar de Kennedytunnel afsluiten.

Het verkeer tussen Hasselt en Gent of de kust wordt aangeraden om via de E40 langs Brussel te rijden. Verkeer op kortere afstand naar het noorden van Antwerpen en naar Nederland kan omrijden via de Antwerpse Ring (R2) in de haven. De Liefkenshoektunnel wordt niet tolvrij gemaakt. In het zuiden is de Temsebrug via de gewestweg N16 een alternatief.