22 doden en 52 gewonden bij zwaar verkeersongeval in Senegal

Bij een ongeval met een bus in het Afrikaanse land Senegal zijn woensdag minstens 22 doden en 52 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale brandweer.

Het ongeval deed zich woensdagochtend voor in het dorp Ngeune Sarr, in het noorden van Senegal. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend.

Ongevallen zijn volgens deskundigen geen uitzondering in Senegal. Op 8 januari kwamen in het centrum van het land 40 mensen om het leven bij een botsing tussen twee bussen. En op 16 januari vielen bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen 19 doden en 24 gewonden.

De ongevallen in Senegal, net zoals in andere Afrikaanse landen, worden volgens deskundigen vaak veroorzaakt door onder meer de slechte staat van de wegen en sommige voertuigen, roekeloos rijgedrag en corruptie bij de politie die verantwoordelijk is voor de handhaving van de verkeersregels. De regering van Senegal kondigde onlangs wel een reeks maatregelen aan, waaronder het verbod op reizen met de nachtbus en het gebruik van tweedehandsbanden.