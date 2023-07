Hein Vanhaezebrouck staat met AA Gent opnieuw voor zware klus: “We hebben nu geen vangnet zoals vorig jaar”

De Buffalo’s moeten deze zomer drie Europese voorrondes zien te overleven. Zonder vangnet. Hein Vanhaezebrouck beseft dat zijn team meteen op de afspraak zal moeten zijn: “We hebben nu geen vangnet zoals vorig jaar toen we verloren van Nicosia maar wel door konden gaan in de Conference League. Nu moeten we net als twee jaar geleden drie voorrondes overleven om de groepsfase te bereiken.”

“De voorbereiding was voor het eerst kort, normaal hebben we zes weken, nu was dat niet mogelijk en hadden we maar 4,5 week”, keek de Gentse coach even terug op de Gentse voorbereiding en daarbij stelde hij vast dat zijn groep er nog niet echt meteen helemaal klaar voor is. “De groep is klein en niet iedereen is er klaar voor. Sommigen begonnen later en anderen misten enkele trainingsdagen.”

Toch klinkt Vanhaezebrouck allesbehalve ontevreden: “Iedereen is wel fit, op Depoitra na. Dat is een meevaller. Anders konden we al serieus in de problemen gekomen zijn. Kandouss trainde vandaag inderdaad niet mee want hij heeft nog een redelijke achterstand. Hij begon een heel stuk later. Hij sloot ook later aan bij Union en is nog maar twee weken aan het trainen. Hij zal morgen op de bank zitten. Het is afwachten hoe fit hij is om kort in te vallen maar hij is nog niet waar hij moet zijn.”

“Min negen, plus vier. Dat is dus min vijf. Dat is de situatie momenteel, dus we hebben nog heel veel werk”, rekende Vanhaezebrouck luidop na hoe groot zijn keuzemogelijkheden zijn. “We zoeken nog een kopbalsterke spits maar we hebben toch drie serieuze kanonnen van spitsen lopen die toch vlot scoren. Dus ligt de hoogste nood momenteel toch elders. Op andere posities zitten we veel dunner en is er meer concurrentie en kwaliteit welkom.”

Nee, de zorgen van Vanhaezebrouck zijn niet meteen anders dan de voorbije jaren: “Het is altijd van moeten in Europa, zeker als je nog niet in de groepsfase zit. In de kwalificatieduels en in de ko-rondes na Nieuwjaar moet je er telkens staan. We hebben nu geen vangnet zoals vorig jaar toen we verloren van Nicosia maar wel door konden gaan in de Conference League. Nu moeten we net als twee jaar geleden drie voorrondes overleven om de groepsfase te bereiken.”

Daarbij stoot AA Gent in de tweede voorronde dus op het Slovaakse Zilina: “Dat is de jongste ploeg van Europa”, meldde Vanhaezebrouck zonder verpinken. “Hun gemiddelde leeftijd draait rond de 21 jaar. Een super jonge ploeg dus die tactisch vrij goed is en redelijk gedisciplineerd voetbalt met veel drive. Ze spelen bovendien op een kunstgrasveld wat niet zo evident is voor wie dat niet gewoon is. Hun jonge gasten zijn daar op geboren, onze titularissen zijn dat niet gewoon. Dat is een nadeel. Wij hebben een hybride veld, hopelijk ligt het er goed bij en hopelijk kunnen we een goede uitgangspositie afdwingen.”

“Afwachten wat de toekomst brengt”

Ondertussen beleeft men in Gent de overgangsperiode waarbij Sam Baro, de nieuwe eigenaar, zijn blije intrede viert: “Ik heb Sam Baro al ontmoet. Het is een jong iemand, hij is een stuk jonger dan ik. Het is een jonge ondernemer die al het een en ander heeft gerealiseerd en die met een gezonde drive dit project heeft opgestart. Moest ik nu nog columnist zijn, zou ik er een leuke column kunnen overschrijven (lacht). Ik ben trainer en het was belangrijk dat er sportief schot in de zaak komt zodat we onze groep kunnen uitbouwen. We moeten afwachten wat de toekomst brengt maar voorlopig heb ik er een goed gevoel bij.”

“Ik heb de voorbije jaren vooral meegekregen dat er niet veel mogelijk was, hopelijk kan er nu wat meer”, glimlachte Vanhaezebrouck fijntjes. “We hebben spelers verkocht voor redelijk wat geld, dat helpt ook. Zoals vroeger met Yaremchuk en Dorsch, zij brachten 26 miljoen euro op. Nu verkochten we vorig jaar Salah voor 6,5 miljoen, Hanche-Olsen, Owusu en Ngadeu. En nu dus ook Okumu die ons veel centen opbrengt. Of er nog iets bijkomt, zullen we zien maar het is belangrijk dat we genoeg spelers hebben. Dat is ons al eerder gelukt maar binnen de perken. We gaan nu niet plots enorme bedragen neerleggen.”

Voorlopig kan Gent alvast ook nog een beroep doen op Gift Orban: “Hij zit nog met zijn hoofd bij ons. Er is geen enkel signaal dat er groot nieuws op de voorpagina moet staan”, hield Vanhaezebrouck zich op de vlakte. “Piatkowski? Ik ga me niet uitspreken over zaken die nog niet afgehandeld zijn. We volgen alle pistes die we hebben en interessant kunnen zijn”, toonde de Gentse coach zich heel voorzichtig.