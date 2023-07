Club Brugge start aan eerste van zes (!) matchen om Europese groepsfase te bereiken: “Onze tegenstander speelt eigenlijk zoals Cercle Brugge”

Club Brugge begint morgen écht aan het seizoen: de thuismatch tegen Aarhus moet meteen vertrouwen en een goed resultaat opleveren richting de groepsfase van de Conference League. Maar Ronny Deila is nog volop aan het bouwen. En zag dat Yaremchuk mogelijk niet fit geraakt. “De speelstijl van Aarhus is te vergelijken met die van Cercle”, klonk het bij de coach.

De match tegen Aarhus heeft eigenlijk àlles om positief te beginnen: een Europese avond tijdens de zomer, een kleine 20.000 fans in het stadion en de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Nu nog een resultaat, want Club Brugge moet maar liefst zes voorrondewedstrijden afwerken om de groepsfase van de Conference League te bereiken. “Vergis je niet: we spelen tegen een topteam uit Denemarken”, aldus Deila. “Ik zag ze vorig seizoen bezig tegen FC Kopenhagen, en toen verloren ze pas in het slot met 4-3. En dat is geen klein ploegje.”

Bart Verhaeghe kwam de troepen aanschouwen. — © BELGA

Perfectioneren

Hij wou maar zeggen: het wordt geen eitje. Zeker niet omdat Deila nog volop bouwt aan zijn eigen team, getuige de nederlaag tijdens de generale repetitie tegen AZ. “We zijn ook nog maar enkele weken bezig”, aldus Deila. “Ik was blij met onze organisatie en vechtlust. Iedereen voerde zijn taken honderd procent uit. In mijn hoofd heb ik een duidelijk beeld van wat we als ploeg willen bereiken en hoe we moeten spelen, maar het duurt even om dat erin te slijpen. En als je dat helemaal wil perfectioneren, dan spreken we soms over jaren.”

Die tijd heeft Club Brugge natuurlijk niet. Er zijn geen excuses: Aarhus - en daarna Dundalk of Akureyri - moeten voor de bijl. En daarna volgen nog play-offs, indien kwalificatie. “Of we honderd procent klaar zijn? Dat kan nu niet. Nooit eigenlijk”, zegt Deila. “Want we moeten altijd beter worden. De club komt uit een moeilijk seizoen, maar de basis blijft vechtlust en discipline. En een hecht team vormen. Als dat lukt, kom je al een eind ver. Hoe ik Aarhus verwacht? Moeilijk om te zeggen. Ze speelden de afgelopen maanden vaak met een hoge druk - vergelijk het een beetje met hoe Cercle speelt. Maar ze kunnen ook inzakken en lager staan. Ik verwacht eerder dat eerste scenario: een ploeg die initiatief neemt.”

Yaremchuk heeft last van de knie. — © Isosport

Yaremchuk out?

Gezien de dunne spoeling achterin én een opvallende afwezige op het trainingsveld woensdag verwachten we niet dat Deila zwaar zal sleutelen aan de ploeg die verloor van AZ. “Yaremchuk trainde niet mee omdat hij een beetje last heeft van de knie. Hij is twijfelachtig. Jugla revalideert nog steeds verder. De rest van de kern is fit”, weet Deila. Ook Nusa, die tijdens de Brugse Metten nog moest afhaken, kan spelen.

