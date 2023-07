Russische nieuwssite onthult vreemde details over seksleven van Wagner-baas Prigozjin: “Hij zocht meisjes om te ontmaagden”

De onafhankelijke Russische nieuwssite The insider pakt woensdag uit met een heel vreemd verhaal over de verbannen Wagner-topman Jevgeni Prigozjin (62), en meer bepaald over zijn seksleven. Hij zou er een harem op nagehouden hebben en jonge meisjes veel geld betaald hebben om het bed met hem te delen.

Maagden, pooiers en penisimplantaten. Dat is de titel van het artikel op The insider, een onafhankelijke nieuwssite die heel erg anti-Poetin en anti-Kremlin is. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe Jevgeni Prigozjin, voor hij verbannen werd na de korte militaire opstand van zijn huurlingenleger, een veranderende harem van sekswerkers van rond de 18 jaar gehad zou hebben met wie hij op regelmatige basis seks had in een kamer in het Solo Sokos-hotel in Sint-Petersburg.

In het artikel komt een vrouw aan het woord die naar eigen zeggen voor 400 euro haar maagdelijkheid verkocht aan de 62-jarige topman van het huurlingenleger. Ze was toen 18 jaar, zegt ze, en ze heeft daar nu spijt van. De vrouw vertelt verder over de in haar ogen “vreemde obsessie” van Prigozjin met lichaamssappen. “Hij had seks zonder condoom omdat hij geloofde dat hij energie kreeg van lichaamssappen. Het was alsof hij een lading vitaliteit kreeg wanneer hij die ontving.” Verder zou seks met maagden zijn “eigen jeugd verlengen”, zo zou hij meermaals gezegd hebben. Hij ging volgens het artikel dan ook doelbewust op zoek naar maagden om het bed met hem te delen.

Volgens de vrouw had Prigozjin kleine metalen kogeltjes onder de voorhuid van zijn volgens haar “kleine penis” laten implanteren. Zijn theorie was dat hij er de vrouwen een groot plezier mee zou doen. In de praktijk klaagden de jonge vrouwen waarmee hij seks had over ernstige pijn, aldus de jonge vrouw.