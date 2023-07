Italiaanse kardinaal riskeert zeven jaar cel wegens financiële misdrijven

Een Italiaanse kardinaal riskeert zeven jaar en drie maanden gevangenisstraf in het proces over de verlieslatende vastgoeddeal in het Vaticaan. Volgens de procureur kostten zijn vermoedelijke financiële misdrijven het Vaticaan miljoenen euro’s.

Kardinaal Angelo Becciu (75) was een naaste adviseur van pas Franciscus. Hoewel die hem in 2020 ontsloeg in het licht van het fraudeschandaal, behoudt hij zijn titel. Hij is de eerste hooggeplaatste geestelijke die voor het Vaticaanse tribunaal verschijnt, maar heeft altijd zijn onschuld volgehouden.

De procureur van het Vaticaan, Alessandro Diddi, heeft voor tien verdachten gevangenisstraffen geëist variërend van ruim vier jaar tot meer dan dertien. Ze worden aangeklaagd op verdenking van fraude, verduistering, machtsmisbruik, witwassen, corruptie en afpersing. Aan het einde van het jaar zal de rechtbank een uitspraak doen.

Investering

Centraal in de zaak staat een gebouw in de dure Londense wijk Chelsea. Dat had een oppervlakte van 17.000 vierkante meter en werd voor een te hoge prijs aangekocht als investering voor het Vaticaan. Inmiddels heeft de Heilige Stoel zich alweer ontdaan van het gebouw.

De zaak bracht aan het licht hoe onvoorzichtig werd omgesprongen met donatiegeld. Het onderzoek vorig jaar kostte verschillende mensen hun baan. Procureur Diddi beweert dat kardinaal Becciu het Vaticaan tussen de 130 en 180 miljoen euro heeft gekost.