OVERZICHT. Extreem weer eist al 40 mensenlevens rond Middellandse Zee: hier is de situatie nog steeds precair

De zware bosbranden en het noodweer in het zuiden van het Europa en rond de Middellandse Zee eisen nu al minstens 40 mensenlevens. Lees hier waar de situatie nog precair is.

Zwitserland

Met een verwoestende snelheid van liefst 215 kilometer per uur raasde er maandag een tornado door de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds. Minstens één persoon kwam daarbij om het leven: een vijftiger die stierf nadat hij een bouwkraan op zich had gekregen. Vijftien anderen raakten gewond, aldus de lokale politie.

Op videobeelden is te zien hoe de stad eerst in relatieve rust verkeert, waarna de tornado plots opdoemt en alles op zijn pad vernielt. Voertuigen werden beschadigd, daken afgerukt, straatmeubilair weggewaaid en bomen ontworteld...

Een tornado raasde door het Zwitserse La Chaux-de-Fonds. — © Reuters

Italië

De bosbranden op het Italiaanse eiland Sicilië hebben al drie levens geëist. In hun woning nabij regionale hoofdstad Palermo werden de verkoolde lichamen van een echtpaar van in de zeventig teruggevonden en eveneens in de provincie Palermo stierf een 80-jarige vrouw omdat de hulpdiensten haar niet konden bereiken vanwege branden in het gebied. “De verzengende hitte en ongekend verwoestende branden hebben van dinsdag een van de moeilijkste dagen in decennia gemaakt”, zo verklaarde de Siciliaanse president Renato Schifani op Facebook.

Italiaanse brandweerlieden verklaarden dat ze tussen zondag en dinsdag bijna 1.400 branden moesten bestrijden, waaronder 650 op Sicilië en 390 in de zuidelijke regio Calabrië. Daar kwam een 98-jarige bedlegerige man om het leven toen een brand zijn woning verwoestte.

De Italiaanse regering zou later vandaag nog in Rome bijeenkomen om de noodtoestand af te kondigen in de getroffen regio’s en een speciale verlofregeling in te voeren voor werknemers die het meest zijn blootgesteld aan de hittegolf.

Terwijl het zuiden van het land met bosbranden kampt, wordt het noorden geteisterd door zware stormen die dinsdag ook twee levens hebben geëist. Onder anderen een zestienjarig meisje kwam tijdens een scoutskamp in Brescia om het leven door een omgewaaide boom.

(lees verder onder de foto’s)

Beelden vanop het Italiaanse eiland Sicilië. — © REUTERS

© AP

© AP

© via REUTERS

Kroatië

Aan de overkant van de Adriatische Zee moesten ruim 130 brandweerlieden een bosbrand bestrijden in de buurt van de Kroatische trekpleister Dubrovnik. De brand, die maandag al uitbrak, zou naar verluidt zo’n twaalf kilometer van het middeleeuwse centrum van de stad hebben gewoed. Er moesten geen buurtbewoners worden geëvacueerd, al meldden lokale media wel dat de brand enkele landmijnen (daterend uit de Joegoslavische Oorlogen begin jaren 90 van vorige eeuw) had doen ontploffen in het gebied.

Vorige week kwamen minstens vijf mensen om het leven nadat enkele krachtige onweersbuien over Bosnië, Kroatië en Slovenië raasden na enkele dagen van verzengende temperaturen op de Balkan.

Het brandt in Cavtat, op amper een paar kilometers van toeristische trekpleister Dubrovnik. — © Ian Barton via REUTERS

Griekenland

Hoewel alle bosbranden in de verschillende delen van Griekenland momenteel onder controle zouden zijn, is het gevaar nog niet geweken, zo meldt de Griekse civiele veiligheid. “Door de hitte, op sommige plaatsen kan het kwik tot 47 graden stijgen, blijft het gevaar op nieuwe branden extreem groot.”

Er woedden al tien dagen bosbranden op Griekenland. Op het eiland Evia, ten noorden van Athene, kwamen twee piloten om het leven nadat hun blusvliegtuig in een ravijn stortte en elders op het eiland werd het verkoolde lichaam van een man aangetroffen in een afgelegen plattelandshut. Op het eiland Rhodos zijn de voorbije dagen meer dan 20.000 mensen geëvacueerd uit huizen en resorts, ook op Corfu vonden meerdere ontruimingen plaats.

Hoewel Griekenland gewend is aan hittegolven in de zomer, maakt het land volgens experts nu een van de langste en zwaarste hittegolven in jaren mee.

(lees verder onder de foto’s)

Loutraki, zo’n 80 kilometer ten oosten van Athene. — © AFP

Brandweerlieden aan de slag op Rhodos. — © AFP

Vati, eveneens op Rhodos. — © AFP

Het wrak van het blusvliegtuig dat neerstortte op het eiland Evia. — © Anadolu Agency via Getty Images

Een satellietbeeld van Corfu. — © AP

Portugal

Geholpen door lokale bewoners haastte de Portugese brandweer zich dinsdag om de vlammen te blussen van een brand die woedde in de buurt van het nationaal park Sintra-Cascais, een populaire toeristische bestemming ten westen van hoofdstad Lissabon. In totaal werden er meer dan 600 brandweerlieden en 189 voertuigen ingezet. Het blussen werd bemoeilijkt door de hevige wind.

Wanhopige buurtbewoners namen het heft in eigen handen en probeerden de vlammen te trotseren met tuinslangen en emmers water. “We proberen onze woningen te beschermen, maar veel brengt het niet op”, aldus Ines Figueiredo aan het Britse Daily mail. Volgens de plaatselijke ordediensten zouden er voorlopig echter nog geen huizen beschadigd zijn.

(lees verder onder de foto’s)

De brand nabij het nationaal park Sintra-Cascais. — © REUTERS

© via REUTERS

© EPA-EFE

Algerije

Het Noord-Afrikaanse Algerije is tot nu toe het zwaarst getroffen land: er zijn tot nu toe al 34 dodelijke slachtoffers te betreuren. Het merendeel daarvan viel in Béjaïa, de kustprovincie ten oosten van hoofdstad Algiers. Daar kwamen al 23 mensen om het leven, onder wie 10 soldaten die stierven tijdens een evacuatiepoging. Er zouden ook meer dan 80 mensen gewond geraakt zijn.

Getuigen beschreven “muren van vuur” die “als een steekvlam” door de regio raasden en op tv-beelden waren verkoolde auto’s, uitgebrande winkels en smeulende velden te zien. Hevige branden hebben ook al gewoed in de bergbossen van de regio Kabylië (aan de Middellandse Zee), waar het kwik maandag piekte op 48 graden Celsius.

Van de 97 branden die de afgelopen dagen hebben gewoed, zijn de meeste intussen onder controle, al is de Algerijnse brandweer nog altijd op 11 plaatsen intensief aan het blussen.

In buurland Tunesië moesten al 300 mensen worden geëvacueerd uit het kustplaatsje Melloula.

(lees verder onder de foto’s)

De woning van deze Algerijnse vrouw ging volledig in de vlammen op. — © REUTERS

© REUTERS

© EPA-EFE

© AFP

Corsica

Op het Franse eiland Corsica braken woensdagochtend meerdere branden uit, met stormwinden tot 130 kilometer per uur die de vlammen aanwakkerden.