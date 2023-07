Politie haalt 12-jarige jongen met mentale beperking van de pechstrook E40

De noodcentrale 112 kreeg woensdagmiddag verschillende meldingen van automobilisten die op de E40 richting kust een jongen met een groen T-shirt hadden zien lopen op de pechstrook. Een ploeg van de wegpolitie kon hem snel in veiligheid brengen. Voorlopig is niet duidelijk hoe hij daar beland is.

Het was kort na de middag toen er bij de noodcentrale een aantal telefoontjes binnenliepen van chauffeurs die op de E40 richting kust, ter hoogte van Loppem, een jongen in een groen T-shirt hadden zien wandelen op de pechstrook.

Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum liep hij tegen het verkeer in, dus in de richting van het binnenland.

Een ploeg van de federale wegpolitie was op dat ogenblik niet ver uit de buurt en reed zo snel mogelijk naar de plaats. Daar troffen ze de jongeman aan.

Hij is intussen in veiligheid gebracht. Hoe hij daar terecht is gekomen, is voorlopig nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder van de federale politie zou het om een 12-jarige jongen gaan met een mentale beperking.