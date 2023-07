Union plukt vlak voor onderlinge confrontatie met Anderlecht jeugdproduct Noah Sadiki weg bij paars-wit

Sadiki speelde sinds de U7 bij Anderlecht en doorliep alle jeugdreeksen, om in mei 2022 tegen Club Brugge zijn debuut voor de A-ploeg te maken. Dat was toen onder de vleugels van trainer Vincent Kompany, die er zijn laatste match als trainer van Anderlecht beleefde. Sadiki maakte vorig seizoen in 12 competitiematchen zijn opwachting voor de recordkampioen. Pittig detail over de transfer: Anderlecht neemt het vrijdagavond, op de eerste speeldag van de competitie, op tegen Union.