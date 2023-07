Pakkend afscheid van Amber (18), die omkwam na aanrijding op weg naar vakantiejob: “Ik ben bang om jouw stem, geur of lach te vergeten”

Turnhout

Een ambitieuze studente verpleegkunde, die nog zo veel plannen had: van het behalen van haar rijbewijs en diploma, tot citytripjes, feestjes en vakanties met vrienden. De uitvaart van Amber Helsen (18) uit Zevendonk (Turnhout), die vorige week op de fiets richting haar vakantiejob in AZ Turnhout overleed, was heel ontroerend. Haar familie, vrienden en kotgenoten haalden herinneringen op en namen samen afscheid. “Je was een prachtpersoon.”