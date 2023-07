Herstellers Johan (links) en Joren van Autoglas Johan uit Herk-de-Stad zijn moe maar voldaan. Afgelopen nacht hebben ze drie autoruiten vervangen in Italië. — © rr

Herk-de-Stad

Na noodtelefoontjes van verschillende toeristen met verbrijzelde autoruiten is Autoglas Johan uit Berbroek (Herk-de-Stad) met een werkbusje naar Italië gereden. “Dit weekend gaan we met drie bestelwagens vol autoruiten. Mensen zitten daar echt in de miserie”, zeggen herstellers Joren en Johan.