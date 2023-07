Verkoop offshore windenergieactiviteiten levert Colruyt bonus op van 650 à 700 miljoen

De Colruyt Group heeft de verkoop van haar offshore windenergieactiviteiten (Parkwind nv) aan het Japanse JERA afgerond, zo maakte de groep woensdag na beurs bekend. Met de transactie is een bedrag van 1,6 miljard euro gemoeid. Voor Colruyt Group levert dit een eenmalig positief effect van 650 à 700 miljoen euro in het geconsolideerd nettoresultaat op, luidt het woensdag in een persbericht.

De verkoop werd in maart van dit jaar aangekondigd. Intussen zijn ook de goedkeuringen van de relevante mededingingsautoriteiten en andere administratieve autoriteiten binnen en is de overname dus definitief.

Wat er met de opbrengst zal gebeuren, staat nog niet helemaal vast. Een deel van de 1,6 miljard zou opnieuw geherinvesteerd worden in de Belgische windparken van Parkwind, onder de vorm van een minderheidsparticipatie, klonk het in maart.

Met de rest van het geld is er de ambitie om, naast windenergie, te investeren in andere technologieën zoals zonne-energie en waterstof en uit te breiden naar nieuwe activiteiten en nieuwe geografieën. “Een deel van de inkomende cash van de verkoop van Parkwind zal dan ook hiervoor worden aangewend”, klinkt het. De rest zal toegewezen worden aan de aandeelhouders. Colruyt Group wil op de algemene vergadering van 27 september meer toelichting verschaffen.

Parkwind nv participeert in vier operationele windparken gelegen voor de Belgische kust in de Noordzee (Belwind, Northwind, Nobelwind and Northwester 2), en in een aantal buitenlandse windparken. Het bedrijf was voor de verkoop ondergebracht bij Virya Energy, de energieholding van Colruyt Group (zowat 60 procent) en de familie Colruyt.