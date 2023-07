Barça kiest voor tweede shirt voor … wit en daar zijn fans niet blij mee: “Zou nooit truitje kopen dat lijkt op dat van Madrid”

Gewaagd of gewoon echt niet slim? Bij FC Barcelona hebben ze voor hun tweede truitje gekozen voor een wit exemplaar, wat natuurlijk de kleur is van de aartsrivalen van Real Madrid. En dat zorgt voor de nodige verontwaardiging op sociale media.

Nog een dikke twee weken en de competitie in Spanje gaat van start en dus vond Barcelona vandaag het gepaste moment om hun tweede truitje te lanceren. “Het is een innovatief ontwerp dat een eerbetoon is aan de man die de speelstijl van Barça ontwikkelde, Johan Cruyff. Gebaseerd op het tweede tenue gedragen door de blaugranes tijdens de jaren 1970 is het shirt overwegend wit en voorzien van rode en blauwe strepen op de mouwen”, zo klinkt het op de website van Barça.

Dat de truitjes wit zijn valt niet bij iedereen in goede aarde valt, want wit is natuurlijk de kleur van de aartsrivalen van Real Madrid. De reacties onder de aankondigingsvideo zijn dan ook niet mals. “Serieus, wit zoals Madrid? Barca is mijn team, maar ik zou nooit een truitje kopen dat lijkt op dat van mijn aartsrivaal”, zo valt te lezen. En fans van Madrid waren er natuurlijk als de kippen bij om te lachen met Barça: “Ze zijn zo jaloers op Real Madrid en dit is de enige manier om op hen te lijken” en “Hala Madrid, welkom in het wit”, aldus enkele fans van Madrid.

