Wekelijks drie klachten over deur-aan-deurverkopers, en daar zit energiecrisis voor iets tussen

De Economische Inspectie ontving vorig jaar gemiddeld elke week drie klachten van mensen over deur-aan-deurverkopers, zo blijkt uit gegevens die CD&V-Kamerlid Leen Dierick bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) opvroeg. Het gaat om bijna een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor. En daar zit de energiecrisis mogelijk voor iets tussen. Het merendeel van de klachten betrof immers het aanbieden van energiecontracten, aldus nog de CD&V-minister.

Ook bij consumentenvereniging Test Aankoop kregen ze vorig jaar opvallend meer klachten binnen over deur-aan-deurverkopers die zogezegd voordelige energiecontracten aanboden, maar waarbij mensen zich nadien “bedot voelden”, aldus woordvoerder Ortwin Huysmans.

Drie dagen tijd

Opvallend: de Economische Inspectie stelde vorig jaar na onderzoek van de klachten maar een tiental effectieve inbreuken vast. Reden? Mensen mogen zich dan in de val gelokt voelen door de gladde praatjes van zo’n verkoper, ze hebben het contract wel getekend, waardoor er in veel gevallen weinig tegenin te brengen valt, klinkt het. Of zoals Test Aankoop het stelt: “Het zijn dan misschien wettelijk toegelaten marktpraktijken, ze kunnen nog steeds laakbaar en afkeurenswaardig zijn.”

Van Peteghem belooft beterschap: vanaf 1 januari wordt voor deur-aan-deurverkopen een verplichte wachttijd van drie dagen van kracht. Concreet: “Het aanbod dat de energieleverancier of zijn tussenpersoon bij de consument thuis doet, kan pas na een termijn van ten minste drie dagen door de consument worden bevestigd”, aldus Van Peteghem. Zo krijg jij of iemand van je familie de tijd om alle details van het contract nog eens rustig na te lezen, voor het effectief van kracht wordt.

“Verbied het helemaal”

Kamerlid Leen Dierick juicht die verstrenging toe: “Deur-aan-deurverkoop vormt immers vaak een misleidende en agressieve verkooptactiek. Ik raad iedereen sowieso aan van frauduleuze deur-aan-deurverkopen steeds melding te maken bij het meldpunt van de FOD Economie.”

Test Aankoop is echter maar matig enthousiast over deze strengere regels: “We zijn uiteraard tevreden dat er een wachttijd wordt ingevoerd. Maar voor ons mag die wachttijd veel verder gaan, tot 14 dagen in plaats van 3. Dat is trouwens ook wat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven – het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers – de regering adviseerde”, beklemtoont de consumentenorganisatie.

Nog beter, aldus Test Aankoop, zou een volledig verbod op deur-aan-deurverkopen zijn, “waar wij op termijn naartoe willen, in het belang van de consument.” Test Aankoop beklemtoont nog eens dat wie een energiecontract krijgt aangeboden dat aanbod het best eens controleert op een vergelijkingswebsite zoals die van de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond. Ook op de website van Test Aankoop kan je energiecontracten met elkaar vergelijken.