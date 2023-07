Broer van Rode Duivel Leander Dendoncker moet op 22-jarige leeftijd stoppen met voetballen door hartproblemen

Na het mooie nieuws over het prille vaderschap van Leander nu ook minder goed nieuws voor de familie Dendoncker. Lars Dendoncker (22), de jongere broer van Leander, laat op Instagram weten dat hij een punt achter zijn voetballoopbaan zet vanwege hartproblemen. In december 2022 werd bij onze landgenoot tijdens een medische keuring al eens een ontsteking van de hartspier vastgesteld.

Dendoncker, die in de jeugd bij Club Brugge speelde alvorens de overstap te maken naar de beloften van Brighton & Hove Albion, deelt het moeilijke nieuws op zijn Instagram. “Dag iedereen. Waar moet ik beginnen. Als kind had ik maar 1 droom. Profvoetballer worden. Maar mijn profcarrière is jammer genoeg van heel korte duur geweest. Door mijn hartproblemen heb ik beslist om te stoppen voor mijn eigen gezondheid. Dit was en zal de moeilijkste beslissing ooit zijn. Maar er is geen weg meer terug en ik moet vooruit kijken in de toekomst. Maar dit zal tijd nodig hebben om te verwerken”, zo klinkt het.

“Ik heb enorm veel geleerd van dit hele avontuur en enorm veel moeten opofferen. Waardoor dit nog altijd veel pijn doet. 11 jaar in de academie van Club Brugge waar ik enorm veel vrienden gemaakt heb. 2 mooie jaren bij Brighton en een half seizoen bij St. Johnstone waar ik mijn profdebuut gemaakt heb. Ik wil alle spelers, trainers en alle mensen waarmee ik het pad gekruist heb bedanken voor alles.”

Hartproblemen bij medische keuring

Het nieuws komt niet uit de lucht gevallen, want in december 2022 kwam aan het licht dat Dendoncker af te rekenen kreeg met myocarditis, een ontsteking van de hartspier. “Ik heb de afgelopen maanden moeilijke tijden doorgemaakt. Zes maanden geleden stond ik op het punt om over te stappen naar een nieuwe club. Ik deed mijn medische keuring en er was iets niet in orde met mijn hartconditie. Ik leed aan myocarditis. Maar ik had niet veel symptomen. Ik moest 3 maanden stoppen met voetballen en verder onderzocht worden. Ik wacht nog steeds op second opinions en zal iedereen op de hoogte houden van mijn toekomst”, zo liet hij toen weten.