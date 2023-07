1.000 km rijden met kapotte ruiten, of met de bus terug naar huis: auto’s van honderden Belgen vernield door hagelstorm in Italië

Hagelbollen als tennisballen hebben in Noord-Italië de auto’s van honderden Belgen vernield. Met de moed der wanhoop proberen velen nu terug thuis te geraken, want dat is allesbehalve evident. “Hier ter plaatse is het hopeloos om de ruit te vervangen.”

Een voorruit met een dikke barst, een afgeplakte zijruit en putten in de carrosserie. Zo reden Stijn Coningx (37) en Sandy Broos (33) woensdag met hun dochtertje vanuit Italië terug naar hun huis in Kortenaken in Vlaams-Brabant. Twee dagen eerder barstte de hel los boven hun vakantiebestemming aan het Gardameer. Hagelbollen die amper in een mensenhand pasten, knalden met hoge snelheid op hun auto. Met zware beschadigingen als gevolg.

Stijn en Sandy klopten aan bij de pechverhelping en hun verzekeraar, maar kregen daar niet de verhoopte hulp. Oplossing: met hun gehavende wagen 1.100 kilometer huiswaarts rijden. “Gelukkig hebben we in ons hotel wat vuilniszakken en tape gekregen om de zijruit toe te maken”, zegt Sandy. “Volgens onze Ford-garage zou de voorruit het moeten uithouden tot in België, maar veilig is natuurlijk iets anders. We kunnen alleen maar hopen dat de politie ons niet tegenhoudt en ons een boete geeft. Dat kunnen we nu echt wel missen.”

Honderden andere Belgen zitten in hetzelfde schuitje als het koppel uit Kortenaken. Bij de grote drie pechverhelpers – VAB, Touring en Europe Assistance – alleen al zijn ongeveer 350 dossiers opgestart voor Belgen in de buurt van het Gardameer. Achter één dossier schuilen doorgaans meerdere mensen en bovendien heeft niet iedereen een contract bij een pechverhelper. In werkelijkheid gaat het dus om honderden mensen.

De auto en de caravan van Cosi Larosa en zijn gezin zijn compleet vernield. — © if

Voor Cosi Larosa (45) en zijn gezin uit het Limburgse Maasmechelen is naar huis rijden helemaal geen optie meer. Door de vele hagelinslagen op de voorruit is de zichtbaarheid naar nul herleid. “Hier ter plaatse is het hopeloos om de ruit te vervangen”, zegt Cosi. VAB bevestigt dat de hersteldiensten er overbevraagd zijn en dat bij verschillende glascentrales de wachttijd oploopt tot vier weken. “We hebben nu contact met een firma uit België die bereid zou zijn om vanuit België naar hier te rijden met heel veel glas om verschillende auto’s te herstellen”, zegt Cosi. “Hier was ook net een Nederlandse takeldienst die al acht auto’s heeft meegenomen. Die rijdt op en af, dus mogelijk kan onze auto daar mee op en keren we met het vliegtuig terug. We zijn allerlei opties aan het bekijken.”

Of gestrande Belgen hulp krijgen, hangt helemaal af van hun verzekering en contract met een pechverhelpingsdienst. Zo zijn natuurrampen niet gedekt bij Touring, maar kunnen klanten van VAB wel op hulp rekenen. Bij autoverzekeraars zijn mensen het beste af wanneer ze een kleine of grote omnium hebben.

Johnny Vercammen en Inge Voorspoels uit Nijlen wachten al twee dagen op actie van hun reisbijstandsorganisatie voor hun auto met vernielde voor- en achterruit. “We kregen wel te horen dat er een dossier was geopend, maar voor het overige vernamen we nog niets”, zeggen ze. “Ondanks de miserie willen we toch nog wat genieten van onze laatste dagen vakantie. Maar niet weten hoe het nu verder moet, is natuurlijk een domper.”

De schade veroorzaakt door de hagel is niet te overzien. — © rr

VAB probeert de chaos en onzekerheid te counteren door bussen naar de regio te sturen. Twee stuks die vrijdag terug moeten komen met zo’n honderd Belgen aan boord. “Onze prioriteit nu is om mensen naar huis te krijgen wier vakantie is afgelopen”, zegt woordvoerder Stijn Smets. “De beschadigde wagens verzamelen we op een depot aan een Gardameer. Die zullen we in een later stadium terug naar België halen zodat ze hersteld kunnen worden. Dat zal ook nog een huzarenstukje worden, want er is ook een tekort aan dat soort transporten en chauffeurs.”

Tot overmaat van ramp zijn ook de lokale takeldiensten getroffen door de hagel. “Als hun takelwagens buiten stonden, moeten ook die eerst hersteld worden”, zegt Xavier Van Caneghem van Europe Assistence. “De situatie ter plekke is bijzonder ingewikkeld. De hele bevolking – en dus niet alleen toeristen – is getroffen en zoekt naar een oplossing.” (jvde, tdk, bepr, vdt)