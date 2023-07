Tottenham-eigenaar Joe Lewis gearresteerd op verdenking van handel met voorkennis, gevangenisstraf kan oplopen tot 25 jaar

Joe Lewis, de eigenaar van Premier League-club Tottenham Hotspur, is woensdag gearresteerd in New York op verdenking van handel met voorkennis. De 86-jarige Britse miljardair was afgereisd naar de Verenigde Staten om vragen te beantwoorden over de zaak. Er hangt hem een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar boven het hoofd.

Lewis zou tussen 2013 en 2021 “zijn toegang tot de raad van bestuur van verschillende bedrijven misbruikt hebben” om informatie die niet bestemd was voor het grote publiek te verstrekken aan personen in zijn privé- of werksfeer. De betrokken personen zouden op die manier “miljoenen dollars verdiend hebben op de aandelenmarkt”.

“De Amerikaanse regering heeft een grove inschattingsfout gemaakt. Lewis is een man met een onberispelijke integriteit en buitengewone verdiensten”, aldus zijn advocaat David Zornow. “Hij is vrijwillig naar de VS afgezakt en we zullen hem krachtig bijstaan in de rechtszaal.”

Lewis werd in 2001 via ENIC, dochteronderneming van zijn Bahamaanse bedrijf Tavistock Group, meerderheidsaandeelhouder van de Londense voetbalclub.