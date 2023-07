Historisch monsterbod of niet: Kylian Mbappé stuurt delegatie van Al-Hilal wandelen (en dus richten ze hun pijlen op ploegmakker)

Kylian Mbappé heeft geen zin in een avontuur in Saoedi-Arabië. De Franse superster zou een delegatie van Al-Hilal wandelen gestuurd hebben, ondanks hun rijkelijk gevulde koffer.

Mbappé en PSG liggen al wekenlang overhoop nadat de Fransman zijn volgend jaar aflopende contract weigerde te verlengen. In Parijs willen ze dat hij zijn contract, dat in 2024 afloopt, verlengt. Ze geloven dat Mbappé dat niet doet omdat hij al een geheim akkoord zou hebben met Real Madrid om dan naar Spanje te verhuizen. Als het contract van Mbappé dan ten einde is, zouden de Madrilenen geen transfersom hoeven te betalen. Om te verhinderen dat Mbappé volgend jaar gratis vertrekt, zou PSG hem een ultimatum gegeven hebben tot 31 juli om zijn contract alsnog te verlengen. Doet hij dat niet, willen ze hem graag verkopen.

PSG zette druk door Mbappé vrijdag naast de A-kern te zetten, een maatregel die op kritiek werd onthaald bij de Franse spelersvakbond UNFP. De houding van PSG lijkt op een achterhoedegevecht om Mbappé langer in Parijs te houden. Maandag kreeg de door Qatari geleide club plots steun uit Saudische hoek. Al-Hilal bracht een formeel bod van 300 miljoen euro op de Franse stervoetballer uit. PSG liet het Franse persbureau AFP weten dat het de speler ‘toestemming’ geeft om met de club uit de hoofdstad Riyad onderhandelingen aan te knopen. Bovenop de transfersom wil Al-Hilal Mbappé ook rijkelijk vergoeden met een salaris van 400 miljoen euro in twee jaar.

De club die eerder onder anderen Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) naar de zandbak lokte, zakte woensdag af naar Parijs voor een gesprek met Mbappé. Maar die zou de delegatie zonder een gesprek opnieuw huiswaarts gestuurd hebben. Hij zou geen enkele intentie hebben om met Al-Hilal te onderhandelen, ondanks het historische aanbod.

Al-Hilal heeft dan maar zijn pijlen gericht op Marco Verratti, ploegmakker van Mbappé. Volgens Fabrizio Romano zou de Italiaanse middenvelder 25 miljoen per jaar kunnen verdienen. PSG zou meer dan 30 miljoen vangen voor de 30-jarige Verratti, die al sinds 2012 in Parijs speelt.