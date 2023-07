Voormalig militair inlichtingenofficier verzekert dat VS-regering UFO-brokstukken verbergt

We zijn niet alleen in het universum. Alleen proberen de autoriteiten bewijs van buitenaards leven verborgen te houden voor ons. Zo ook brokstukken van een UFO, zo heeft een voormalig inlichtingenofficier aan een Amerikaanse Congrescommissie verteld.

David Grusch werd ondervraagd door een commissie van het Huis van Afgevaardigden over nationale veiligheidskwesties, net als twee voormalige piloten die beweren abnormale fenomenen te hebben waargenomen.

Grusch zei dat hij er “absoluut” van overtuigd was dat de Verenigde Staten in het bezit zijn van een UFO, die nu door de Amerikaanse autoriteiten wordt aangeduid als een “ongeïdentificeerd abnormaal fenomeen” (UAP), en zelfs van de overblijfselen van de operators ervan.

“Tijdens mijn werkzaamheden hoorde ik dat er een programma was (...) om de overblijfselen van een ongeïdentificeerd vliegtuig te bergen en te analyseren, om te begrijpen hoe het werkte”, aldus Grusch.

Klokkenluider

“Ik nam het besluit, op basis van de gegevens die ik had verzameld, om mijn superieuren en verschillende leden van het Inspectoraat-Generaal te informeren en klokkenluider te worden.”

De voormalige agent, die tijdens de hoorzitting onder druk werd gezet met vragen, zei dat hij niet in staat was om verdere details in het openbaar te geven vanwege de geheime informatie waar het om ging. Volgens hem verbergt de Amerikaanse overheid informatie voor het publiek, maar ook voor het Congres. Hij zei dat hij “persoonlijk” personen had kunnen interviewen die directe kennis hadden van het bestaan van dit buitenaardse vliegende object.

Sluier van geheimhouding

Het Republikeinse parlementslid Tim Burchett steunde Grusch en de twee voormalige piloten en zei dat het tijd was om de sluier van geheimhouding over de zaak op te lichten.

Gevraagd naar de mogelijkheid van het bestaan van buitenaards leven, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, die rapporteert aan het Witte Huis, woensdag dat hij geen standpunt had over de kwestie.

“Wij geloven dat er ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen zijn die zijn genoemd en gerapporteerd door piloten van de marine en de luchtmacht”, zei John Kirby, eraan toevoegend dat “we geen antwoorden hebben over wat deze fenomenen zijn”.