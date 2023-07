Eva tijdens de nierdialyse in het staatsziekenhuis in Hurghada. — © rr

Bocholt

“Een week lang hebben we gehuild, gesmeekt en gebeden dat onze dochter het zou overleven”, zegt Koen Peeters uit Bocholt. Een gezinsvakantie in Egypte veranderde in een regelrechte nachtmerrie toen zijn zesjarig dochtertje Eva een levensbedreigende aandoening opliep. Wellicht door slecht gebakken vlees in het hotel.