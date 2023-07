Slechts helft werkgevers maakt goede afspraken over telewerk

Slechts de helft van alle werknemers in België zegt dat hun bedrijf duidelijke afspraken maakt over telewerken. Dat concludeert een onderzoek van professor Anja Van den Broeck (KU Leuven) en HR-dienstverlener Tempo-Team.

Terwijl voor de coronapandemie nog maar 30 procent van de werknemers af en toe van thuis uit werkte, is dat aantal vandaag gegroeid tot 40 procent. Maar, volgens het onderzoek zegt slechts de helft van de bevraagde werknemers dat hun werkgever concrete afspraken maakt over het flexibel plannen van een dag thuiswerken.

Zowat 40 procent van de bevraagde werknemers stelt overigens dat hun management te weinig oog heeft voor hun behoeften bij het thuiswerken. 60 procent wil dan weer hun thuiswerkdagen beter kunnen afstemmen op het privéleven. 50 procent geeft aan dat ze de mogelijkheid willen hebben om de dagen waarop ze thuis werken, flexibeler in te plannen.

Dat alles vraagt om duidelijke afspraken met de werkgever. Toch worden die afspraken niet overal gemaakt. In amper één op de vier gevallen gebeuren de afspraken rechtstreeks tussen de werknemer en de leidinggevende.

Helemaal onduidelijk wordt het wanneer het onderzoek kijkt naar afspraken tussen collega’s onderling. “Zo spreekt slechts één op de vijf werknemers die thuis werken af met collega’s wanneer men naar kantoor komt”, vertelt Van den Broeck. “30 procent heeft een vaste dag waarop men op kantoor werkt zonder dat dit gecoördineerd wordt met de collega’s. Ongeveer evenveel mensen mogen zelf de dagen kiezen waarop men thuis werkt zonder afstemming met het team.”

Het gevolg is dan ook dat veel mensen de indruk krijgen geen collega’s te zien als ze naar bureau gaan. “Meer flexibiliteit over de organisatie van het werk is zowel voor werknemers als werkgevers nodig om in te spelen op noden zoals schoolvakanties of piekmomenten”, aldus nog Van den Broeck.

Bovendien zou de flexibiliteit in twee richtingen moeten werken, stelt het onderzoek. Enkel zo wordt er voldoende fysiek samengewerkt op kantoor en vervreemdt men niet van elkaar. Daarvoor is een structureel thuiswerkbeleid nodig, al ontbreekt dat net bij veel bedrijven en organisaties. Zowat 30 procent van de werkgevers zegt de afspraken over thuis- en telewerk te hebben vastgelegd in een arbeidsreglement. 20 procent deed dat in een organisatiebreed charter.