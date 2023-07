Nederland en VS spelen gelijk in heruitgave van finale WK vrouwenvoetbal 2019

De Oranje Leeuwinnen hebben tegen de Verenigde Staten aangetoond dat zij één van de favorieten voor het wereldgoud zijn. In een goed gevuld Sky Stadium bleef de ploeg van Andries Jonker in evenwicht met de toernooifavoriet: 1-1. Jill Roord maakte de Nederlandse treffer.

Oranje leek een uur lang dichtbij een historische zege, de eerste in 23 jaar op de VS, maar verspeelde na een uur de in de eerste helft verkregen voorsprong. Toch kan de ploeg met 4 punten uit twee duels de achtste finale nauwelijks meer ontgaan, of de ploeg moet dinsdag in Dunedin tegen Vietnam een complete offday hebben. Maar die illusie hoeven de Aziaten niet te hebben.Het gapende gat dat ooit bestond tussen Oranje en Team USA leek tijdens het olympisch voetbaltoernooi van Tokio (2021) al bijna gedicht, in Wellington was Nederland lang de betere ploeg. Het niveau van de Europese toplanden wordt almaar beter.

De Oranje-opstelling kende één aanpassing ten opzichte van het gewonnen openingsduel met Portugal van afgelopen zondag, maar dat mocht geen verrassing heten. Lineth Beerensteyn bleek bij lange na niet hersteld van haar enkelblessure, de drie procent hoop die Jonker een dag voor de wedstrijd had bleek ijdel. De eerste spits werd vervangen door Everton-aanvalster Katja Snoeijs.

Fluwelen Jill

De wedstrijd leek een kopie van die van de kwartfinale van de Olympische Spelen van Tokio. Ook toen, in Yokohama, ontworstelde het Nederlands elftal zich onder de druk van de Amerikanen vandaan en kwam de ploeg na ruim een kwartier op voorsprong. Lieke Martens had een heerlijke aanval in huis en zette Victoria Pelova aan het werk.

Aanvankelijk had de wingback geen beste voorzetting in huis, maar toen ze de bal uit de kluts weer in haar bezit kreeg, legde ze af op Jill Roord. De nummer 10 met de fluwelen balbehandeling schoot gedecideerd in de lange hoek binnen: 1-0. Even leek Team USA direct toe te slaan, maar Van Domselaar tikte een schot van Rodman over.

Trinity Rodman. — © REUTERS

Oranje kreeg met goed verzorgd voetbal stilaan het heft in handen. Dominique Janssen was met een vallend schot van 22 meter dichtbij een tweede treffer, maar de bal zeilde rakelings over en belandde op het dak van het doel. Aan de overzijde wist Alex Morgan haar ploeggenote Rodman, dochter van Chicago Bulls-legende Dennis Rodman, net niet te bereiken. VS-captain Lindsey Horan kopte uit een hoekschop naast.

De Japanse arbiter Yamashita liet veel toe, soms teveel, zoals toen Savannah DeMelo onbeholpen en van achter Daniëlle van de Donk neerhaalde. Oranje ging met een terechte voorsprong de kleedkamer in, waar Stefanie van der Gragt na de pauze niet meer uitkwam. ’Stalen Steef’ werd vervangen door Aniek Nouwen.

Aanslag

Ook na de thee bleef Amerika schoffelen. Na de zoveelste gele kaart waardige charge kreeg Rose Lavelle na een aanslag van achteren op Jackie Groenen de eerste prent van de wedstrijd. Na een uur liet ook Oranje zich in fysieke zin gelden: Van de Donk deelde Horan een flinke beuk uit, die door de Japanse scheids door de vingers werd gezien. Horan nam echter wraak door na een uur uit de zoveelste Amerikaanse corner de 1-1 binnen te koppen.

Lieke Martens in actie. — © AFP

Na de treffer kregen de volgelingen van Jonker het steeds moeilijker en werden ze tot massaal verdedigen gedwongen. Alex Morgan trof doel, maar deed dit in buitenspelpositie. In de 80e minuut was Esmee Brugts dichtbij een nieuwe voorsprong, maar haar schot werd geblokt. Martens stond aan de basis van de prima aanval. Ook Rodman had moeten scoren, maar schoof de bal uit een flitsende counter voorlangs.