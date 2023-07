VAB waarschuwt: “Wissel voldoende van chauffeur tijdens lange autorit”

Veel Belgische reizigers maken tijdens hun reis heel wat kilometers met de wagen. Volgens de enquête, die VAB liet afnemen bij een representatieve steekproef van 2.016 Belgen, gaat het voor 37 procent van hen om meer dan 1.000 kilometer. Tijdens zulke lange ritten is het natuurlijk belangrijk dat de chauffeur fris blijft. Regelmatig stoppen of van chauffeur wisselen is daarbij “een must”, vindt VAB.

Toch neemt ongeveer één op de vier (23 procent) onvoldoende tijd om te rusten. Nog beter dan enkel rusten is het om ook van chauffeur te wisselen, maar dat doet zelfs 60 procent van de reizende automobilisten níét. Nochtans wissel je best om de twee uur van chauffeur, en dat over de hele lengte van je vakantierit, meldt de mobiliteitsorganisatie.

Nachtelijk gevaar

Zeven procent van onze landgenoten vertrekt ’s nachts op reis, maar dat raadt VAB dan weer “ten stelligste af”, vanwege de grotere kans op concentratieverlies door de duisternis.

Ook zo snel mogelijk na de laatste werkdag op autovakantie vertrekken, zoals één op de vijf Belgen doet, is volgens de mobiliteitsorganisatie geen goed idee. Iemand die achttien uur aan een stuk wakker is, heeft namelijk dezelfde reactiesnelheid als iemand met 0,5 promille alcohol in het bloed, duidt VAB.

Vermoeidheid is niet gelijk aan slaperigheid

Opmerkelijk genoeg duidt VAB er nog op dat vermoeidheid niet mag worden verward met slaperigheid. “Vermoeidheid is bijvoorbeeld minder energie hebben na een lange werkdag. Even wat frisse lucht halen, kan dan helpen”, meldt VAB. “Slaperigheid is echter van een heel andere orde. Je rijdt met de wagen en beseft plots dat je niet weet dat je een bepaald stuk net gereden hebt. Je bent verstrooid, je geeuwt, kunt je ogen moeilijk openhouden en niet meer mooi recht rijden. Je hersenen zijn in het begin van een slaapmodus. Snel wat koffie drinken, het raam openen of de radio luider zetten zal even je alertheid aanscherpen, maar niet de staat van slaperigheid wegnemen.” Wie zich slaperig voelt, moet volgens VAB onmiddellijk aan de kant gaan staan. “Slaperigheid los je enkel en alleen op door te slapen”, is het credo.

