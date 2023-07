Geldautomaat verwoest na plofkraak in Tielt-Winge, bewoners opgeschrikt door luide knallen: “Het huis daverde”

Aan het cashpoint aan winkelcentrum het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge) is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gebeurd. Rond 3.40 uur werden in de buurt drie luide knallen gehoord. De schade aan de automaat is groot.

Sarah Cumps woont vlakbij het cashpoint. Zij werd vannacht opgeschrikt door een heel luide knal. “Het huis daverde echt”, zegt ze. “Ik dacht eerst aan een blikseminslag ergens in de buurt, maar erna volgde nog een luide knal en nog een derde minder felle knal. En dan hoorde ik een auto of een moto met gierende banden vertrekken. Ik besloot toch even uit het raam te gaan kijken en toen zag ik rook van op het Gouden Kruispunt komen en ook de lichten van brandweer en politie. Dan ben ik even tot op de hoek van de straat gegaan en toen was het vuur net geblust.” (Lees verder onder de foto)

Sarah ging een kijkje nemen op de hoek. — © Sarah Cumps

De schade is groot. Er lagen zelfs brokstukken aan de overkant van het winkelcentrum. “De schade blijft gelukkig wel beperkt tot aan de automaat zelf”, zegt burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken (Open VLD). “Maar door de opruiming zullen de winkels, die er achter gevestigd zijn, pas later kunnen open gaan.”

“Dit is de vierde plofkraak aan het Gouden Kruispunt op vijftien jaar tijd”, gaat burgemeester Beeken verder. “De vraag is niet of er een nieuwe automaat zal zijn, maar wel of er nog eentje komt.”

Voorlopig ontbreekt nog elk spoor naar de dader of daders. Politie en parket onderzoeken de zaak en bekijken camerabeelden in de buurt. Ook de ontmijningsdienst DOVO is te plaatse.

© if

Wat er nog rest van de automaat werd opgeruimd. — © Vanessa Dekeyzer