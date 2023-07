Loïs Openda heeft zijn debuut bij RB Leipzig niet gemist: “Bondscoach Tedesco had niets dan lovende woorden over deze club”

Openda debuteerde eergisteren in het Oostenrijkse Lienz tijdens een vriendschappelijke partij tussen RB Leipzig en het Italiaanse Udinese. Onze landgenoot viel aan de rust in en had maar twintig minuten nodig om de gelijkmaker tegen de touwen te knallen in een wedstrijd die Leipzig uiteindelijk toch met 1-2 verloor. Openda sprak vanop het oefenkamp ook voor het eerst met de pers. “RB Leipzig heeft zich de voorbije jaren enorm ontwikkeld en voor mij was het alweer een stap hogerop in vergelijking met mijn vorige club”, aldus Openda die voor 49 miljoen euro van het Franse Lens richting de Bundesliga is vertrokken. “Ik wil altijd beter doen en op een hoger niveau voetballen. De keuze voor Leipzig was dan ook snel gemaakt. Dit is een topclub. Ja, ik heb met bondscoach Tedesco over zijn ex-club gesproken. Tedesco had niets dan lovende woorden over deze club.”

© RB Leipzig

Openda ervaarde meteen dat het niveau op training alweer hoger ligt dan wat hij gewoon was. “De training is niet makkelijk en de intensiteit ligt hoog. Maar ik hou ervan, want het helpt me om me verder te ontwikkelen. Ik voel me een beetje zoals in mijn eerste dagen bij het Belgische elftal. De intensiteit lag toen ook hoger dan bij mijn oude club Vitesse. De Champions League? Ik heb er al in gespeeld met Club Brugge maar was toen amper achttien jaar oud. Nu ben ik een andere speler en wil ik er ook in uitblinken.”

Dat hij meteen kon scoren, vond Openda ook leuk. “De eerste minuten op het veld waren goed en om dan meteen te scoren is natuurlijk super. Het doet me dromen van meer. Timo Werner? Hij is een klassespits die speelt voor de Duitse nationale ploeg en al de Champions League heeft gewonnen. Ik kijk er naar uit om met hem samen te spelen.

Openda treedt bij Leipzig in de voetsporen van Christopher Nkunku, die voor zestig miljoen euro naar Chelsea is gegaan. “Ik voel daardoor geen enkele druk. Christopher Nkunku is een topspeler, één van de beste ter wereld. We zijn niet identiek, maar we lijken op elkaar. Maar ik ben hier om mijn spel te spelen en het team te helpen, zoals ik bij al mijn andere clubs heb gedaan.”