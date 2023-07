Nieuwe fase in Oekraïens offensief: leger breekt door Russische verdediging dankzij gunstige omstandigheden

Oekraïense strijders zijn er in het noordoosten van het land in geslaagd door de Russische verdediging te breken dankzij gunstige omstandigheden. “Een nieuwe fase van het groot offensief”, volgens twee nieuwe anonieme bronnen van het Amerikaanse ministerie van Defensie, aldus New York Times.

De “hoofdaanval” vindt plaats in het zuidoosten van het land, aldus de bronnen. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) zijn de Oekraïense troepen doorgebroken ten zuiden van Orichiv, dat zich tussen Zaporizja en Berdjansk bevindt. En konden ze daar door de goed beveiligde Russische verdediging doordringen. Dat nieuws wordt ook bevestigd door prominente Russische militaire bloggers en het Russische ministerie van Defensie, aldus New York Times. Hoeveel bataljons betrokken zijn bij dit offensief, is niet duidelijk.

© AFP

Oekraïne heeft officieel niets bevestigd maar president Zelenski sprak woensdag wel van “zeer goed nieuws van het front”. Ook militair expert Tom Simoens spreekt van een offensief dat “versnelt. “De komende dagen zal duidelijk worden of dit inderdaad het geschikte ogenblik was”, aldus Simoens op Twitter.

De Oekraïense troepen zouden nu slechts op 2,5 kilometer verwijderd zijn van Robotyne, een punt dat achter de frontlinie van de Russische verdediging ligt. Maar de strijd is nog niet voorbij: er zouden nog zware gevechten moeten volgen om het beslissende gebied te veroveren én de Russische verdediging zou goed gepositioneerd zijn. Een snelle Oekraïense overwinning, wordt er dus niet verwacht.

LEES OOK. Het front beweegt nog amper, maar Moskou heeft nieuw, cynisch doelwit gevonden

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ruzie

Toch speelt er één ding in het voordeel van Oekraïne: volgens New York Times zouden er namelijk heel wat ruzies zijn binnen het Russische leger, daar zou Oekraïne van kunnen profiteren om verder terrein te winnen.

Anderzijds blijft Rusland de aanvallen opvoeren in het westen van Oekraïne. Volgens de Oekraïense luchtmacht werden tegen woensdagavond in totaal 36 kruisraketten onderschept in Kiev, Charkov en Dnipro. In heel het land weerklonk het luchtalarm.

Volgens bronnen dichtbij het Oekraïense leger zouden de aanvallen gericht zijn op Su-24 bommenwerpers op de militaire luchthaven van Starokonstantinov. De afgelopen dagen had de Oekraïense luchtmacht de Su-24’s ingezet om verschillende succesvolle luchtaanvallen uit te voeren op Russische militaire depots.

LEES OOK. Duits leger voor het eerst erg kritisch voor Oekraïne: “Op deze manier hebben onze training en wapens geen enkel nut”