Leandro Trossard blinkt uit tegen Barcelona: twee goals en ‘Man van de Match’ in oefenmatch met Arsenal

Leandro Trossard stond woensdagavond twee keer aan het kanon voor Arsenal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Barcelona. De Gunners wonnen in Los Angeles met 5-3.

De Limburger scoorde in de 55ste minuut de 3-2 met een gekruist schot met links. Twintig minuten later was het opnieuw raak voor de Rode Duivel, die een assist van Tierney tegen de netten knalde. Even later mocht Trossard, die werd uitgeroepen tot Man van de Match, gaan rusten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Arsenal en Barcelona hielden elkaar bij de rust in evenwicht na doelpunten van Robert Lewandowski (7’, 0-1), Bukayo Saka (13’, 1-1), Raphinha (34’, 1-2) en Kai Havertz (43’, 2-2).

Na de tweeklapper van Trossard lukte Ferran Torres (88’) de aansluitingstreffer maar Fabio Vieira (89’) besliste het duel helemaal in het voordeel van de Engelsen.

Real te sterk voor Man United

Real Madrid won woensdagavond in het Amerikaanse Houston een oefenduel tegen Manchester United met 2-0. Jude Bellingham, die voor ruim 100 miljoen werd gekocht van Borussia Dortmund, scoorde zijn eerste goal in het shirt van de Koninklijke.

Beide teams verschenen in volle sterkte aan de aftrap in het NRG Stadium, al bleef Thibaut Courtois wel op de bank. Andriy Lunin verdedigde het doel van Real.

De Madrilenen kwamen na amper zes minuten op voorsprong. Na een gemeten dieptepass van Antonio Rüdiger verschalkte Bellingham de nieuwe ManU-doelman André Onana met een fraaie lob. Kort voor het einde legde de ingevallen Joselu de eindstand vast met een al even mooie halve omhaal.

Maandag won Real zijn eerste oefenduel op Amerikaanse bodem (in LA) met 3-2 van AC Milan. Zaterdagavond (Belgische tijd) wacht in Dallas een Clasico tegen FC Barcelona. Volgende week donderdag (3 augustus) oefenen de troepen van Carlo Ancelotti tegen Juventus.