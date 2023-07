Marvin (29) staat voor raadsel nadat zijn droomwagen in kanaal belandt: “Wat bezielde die dieven?”

Marvin Van Rooy (29) uit Arendonk werd maandagavond het slachtoffer van een autodiefstal. Sterker nog, zijn amper vijftien maanden oude Mercedes met gepersonaliseerde nummerplaat belandde zelfs in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Mol. “Toen de politie me ’s nachts belde, wist ik niet eens dat mijn auto weg was”, vertelt hij.

De hulpdiensten moesten tijdens de nacht van maandag op dinsdag in de buurt van Wolfsbos in Mol een voertuig uit het kanaal Dessel-Kwaadmechelen halen. De Mercedes CLA AMG dreef op het kanaal. Via de nummerplaat kon de politie het adres van de eigenaar achterhalen. Ze namen meteen telefonisch contact met hem op. (Lees verder onder de foto)

© rr

Eigenaar Marvin Van Rooy uit Arendonk werd zo om 1.15 uur wakker gebeld. “De politie vroeg meteen of ik thuis was”, vertelt hij. “Ik antwoordde dat ik lag te slapen en toen kreeg ik te horen dat mijn auto in het kanaal was gevonden. Omdat ik dat in eerste instantie niet geloofde, ging ik buiten kijken. En inderdaad: mijn auto stond niet meer onder de carport.”

Zelf verhoord

Ondertussen was er al een politieploeg onderweg naar de woning van Marvin om hem te verhoren. “De politie hield er namelijk rekening mee dat ik mogelijk zelf in het kanaal was gereden en nadien vluchtmisdrijf had gepleegd”, zegt Marvin. “Dat was uiteraard niet het geval, want ik lag te slapen. Maar ik begrijp dat de politie alle pistes moet onderzoeken.” (Lees verder onder de foto)

De auto is intussen naar de garage gebracht. — © rr

“Zo werden mijn twee sleutels onderzocht op de aanwezigheid van kanaalwater. Ook mijn kleren en schoenen werden onderzocht om te checken of ze niet nat waren. Daarnaast liet de politie ook weten dat ze alle camerabeelden op straat kunnen bekijken, maar daar heb ik geen problemen mee. Het verhoor is ook heel rustig en vriendelijk verlopen. Ik was maandagnacht vooral zwaar onder de indruk van het feit dat mijn auto was gestolen.”

Raadsel

De laatste keer dat Marvin in zijn wagen was geweest, was maandagavond rond 22 uur. “Ik heb toen een flesje reuk uit de auto gehaald”, vertelt hij. “Nadien heb ik de wagen weer gesloten, de verandadeur afgesloten en de rolluiken dichtgedaan. Iets later ben ik gaan slapen. Wanneer de auto precies is gestolen, weet ik dus niet.” (Lees verder onder de foto)

De auto van Marvin toen die nog gloednieuw was. — © rr

“Via een app op mijn smartphone kon ik wel zien dat de auto nog een laatste signaal heeft verstuurd om 0.30 uur. Wellicht is die tijd de auto in het water terechtgekomen. Ik weet niet wat de dieven bezielde. Hebben ze te snel gereden en een bocht gemist? Of hebben ze hem opzettelijk in het water gereden? Het blijft voor mij een raadsel. Wie steelt er een auto om hem meteen daarna in het kanaal te dumpen?”

Jaren voor gespaard

Ondertussen is de auto vrijgegeven na onderzoek. “Ik heb mijn wagen woensdag laten takelen en naar de garage gebracht”, zegt hij. “Ik vrees dat hij zware schade heeft opgelopen door het water. Dat vind ik het ergst. De wagen is nog maar vijftien maanden oud en ik heb er jaren voor gespaard om die droomauto te kopen. Ik heb er zelfs speciaal een gepersonaliseerde nummerplaat voor laten maken.”

“De auto heeft me zo’n 50.000 euro gekost, maar de emotionele waarde is nog veel groter. Ik heb hier dag en nacht voor gewerkt als elektricien door de week en als diskjockey in het weekend. Dan doet het pijn dat iemand niet alleen je droomauto steelt, maar hem nadien ook nog in het kanaal rijdt. Hopelijk kunnen de daders nog worden gevat.”

De politie blijft intussen verder onderzoek voeren. Een verdachte is er voorlopig nog niet.