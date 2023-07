Nog één knuffel en daarna stierven Fati (30) en dochtertje Marie (6) van ontbering: de foto die de wereld moet wakkerschudden

Het is een hartverscheurend beeld. Mama Fati (30) die nog één keer knuffelde met dochtertje Marie (6), en dan stierf van ontbering in het bloedhete woestijnzand. Het beeld gaat nu de wereld rond.

Op hun buik liggend in het woestijnzand, helemaal uitgedroogd. Zo kon de Libische fotograaf Ahmad Khalifa hen fotograferen. Hij maakte het beeld omdat hij het zelf zo aangrijpend vond. Moeder en dochter zo dicht bij elkaar gestorven. Terwijl ze elkaar vasthielden.

Ze zijn intussen ook geïdentificeerd door de organisatie Libye Actualité. Het gaat om Fati Dosso (30) en haar dochtertje Marie (6). Ze zijn helaas niet de enigen die vanuit Libië via de woestijn op zoek gaan naar een beter leven, maar uiteindelijk worden teruggedreven naar een stuk niemandsland waar ze totaal op zichzelf zijn aangewezen en moeten vechten om te overleven. De temperatuur loopt er overdag op tot 50 graden. Schaduw is er niet. Ook niet voor een meisje van amper 6.

Het gezin voor hun vertrek. — © Twitter

Fati Dosso (30) werd geboren in het westen van Ivoorkust. Haar ouders zouden lang geleden zijn overleden en daarna verhuisde ze naar Libië, waar ze 5 jaar woonde. Haar echtgenoot (30) was Mbengue Nyimbilo Crepin, Pato genoemd, en kwam uit Kameroen. Samen kregen ze een dochtertje Marie. Maar omdat het meisje geen toekomst had in Libië, besloten ze net zoals zo velen hun geluk in Europa te zoeken.

Na verschillende pogingen om tegen betaling de Middellandse Zee over te steken in een gammele boot, gaven ze het op en probeerden ze het via de woestijn. Minder gevaarlijk dan over het water, zo dachten ze. Maar uiteindelijk werd de woestijn hun graf, alvast zeker van Fati en Marie. Want papa Pato is nog altijd vermist. En veel moeite om hem te zoeken, wordt er niet gedaan. Tunesië is de vluchtelingen liever kwijt dan rijk, klinkt het.

Vluchtelingenorganisaties wijzen het land dan ook met de vinger voor dit drama en ook voor alle andere vluchtelingen die sterven omdat ze aan de grens terug de woestijn worden ingedreven. Woensdag werden ook weer vijf lichamen gevonden. Mensen die in dezelfde situatie zaten als Fati en Marie.