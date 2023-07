Brandend autoschip is dan wel stabiel, toch houden ze op de Waddeneilanden het hart vast

De Waddeneilanden zijn Unesco Werelderfgoed vanwege hun diversiteit aan fauna en flora. In 2021 telden onderzoekers 9.069 grijze zeehonden in de Waddenzee, ruim 6.000 luieren op de zandbanken van de Waddeneilanden. Miljoenen trekvogels komen er voorbij en veel planten en bloemen kleuren er net iets anders dan op andere plaatsen. Maar ook de bodem van de Waddenzee is ook rijk aan leven. Kokkels, mosselen, oesters en tal van andere bodemdieren zijn er in grote hoeveelheden te vinden. (lees verder onder de foto)

© BELGAIMAGE

“Begrijpt u waarom we zo ongerust zijn. Het schip ligt zo’n 25 kilometer uit de kust van Ameland in een kwetsbaar natuurgebied. Als het zinkt is dat een catastrofe voor de Waddeneilanden”, zegt burgemeester Leo Stoel van Ameland. (lees verder onder de foto)

Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdagavond laat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat als er brandstof zou gaan lekken die zich eerder naar het noorden zal verspreiden en niet richting de Waddeneilanden. Toch is dat geen geruststelling. Als het gebeurt, zeggen experts, zullen de gevolgen jaren voelbaar zijn.

Het crisisteam van de Kustwacht en bergers komt vandaag bijeen om de verschillende scenario’s te bespreken. “De situatie op brandende vrachtschip is vrijwel hetzelfde woensdag. Een sleepboot heeft een noodverbinding met het schip, waardoor we het op zijn positie kunnen houden”, zegt Edwin Granneman van de Kustwacht.

Maar aan boord is het nog steeds enorm warm, zegt Granneman. “Er zijn nog steeds brandhaarden en rook.” Vandaag gaat er een vliegtuig van de Kustwacht de lucht in om te checken of de temperatuur aan boord gedaald is. De bergingsmaatschappij wil namelijk met personeel aan boord gaan om te kijken wat de stand van zaken is en wat er verder moet en kan gebeuren. Zo lang dat niet mogelijk is, kunnen ze weinig doen.

Het schip blussen, is ontzettend moeilijk, zegt de Kustwacht. Er zitten geen ramen in langs waar er geblust kan worden en de hitte in de garages is enorm. Voorlopig kan het schip enkel afgekoeld worden, maar er mag ook niet te veel water in het schip gespoten worden want dat vergroot dan weer de kans op zinken. Gecontroleerd laten uitbranden is momenteel dan ook een van de enige opties.

Meer auto’s aan boord dan eerst gedacht

Het Panamese schip was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het brandende vrachtschip heeft meer auto’s aan boord dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de Japanse rederij K Lines gaat het om 3.783 wagens in plaats van de oorspronkelijk gemelde 2.857. Vermoedelijk heeft de batterij van een elektrisch voertuig vuur gevat. Dat blussen is niet eenvoudig, dat is intussen geweten. De brandweer zet zo een wagen meestal in een container met water.

De bemanningsleden die overboord sprongen om aan de vlammen en vooral aan de hitte te ontsnappen zijn intussen allemaal buiten levensgevaar. Ze liepen vooral ademhalingsproblemen op. De ene opvarende die het leven liet bij de ramp, stierf aan boord van een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zo is intussen bekendgemaakt. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.