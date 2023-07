Donald Trump wil Amerikaans president Joe Biden laten impeachen

Zelf is hij er twee keer aan ontsnapt, maar voormalig Amerikaans president Donald Trump wil er nu voor zorgen dat Joe Biden wordt afgezet. Met de steun van meerdere Republikeinen wil Trump een impeachment-procedure tegen zijn opvolger beginnen.

Alles draait rond de zoon van de president, Hunter Biden, die beschuldigd wordt van belastingfraude. Volgens het openbaar ministerie zou hij in 2017 en 2018 geen belastingen hebben betaald en zo ruim 200.000 dollar onterecht in eigen zakken hebben gestoken. In 2018 werd hij ook nog aangeklaagd voor onwettig wapenbezit, omdat hij tegen de verkoper zijn drugsverslaving zou hebben verzwegen.

Hunter Biden. — © AP

“Absoluut gerechtvaardigd”

De juridische perikelen van Hunter Biden bieden volgens de Republikeinen voldoende grond om tegen vader Joe een afzettingsonderzoek te starten. Donald Trump wordt daarin gesteund door tal van Republikeinen, onder hen ook enkele partijgenoten die (mogelijk) een van Trumps uitdagers worden tijdens de presidentsverkiezingen. Zo verklaarden zowel Ron DeSantis, gouverneur van Florida, en voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley al dat een impeachmentprocedure tegen de president “absoluut gerechtvaardigd” zou zijn. “We zullen geen enkel middel onbenut laten om het zover te laken komen”, verklaarde ook Elise Stefanik, de Republikeinse afgevaardigde uit New York en een mogelijke kandidaat om vicepresident te worden als Trump het opnieuw tot president zou schoppen.