Amerikaans koppel verpulvert record van ‘Godzillaburger’ in Dilbeeks restaurant: “We gebruiken vooral één truc”

Met Randy Santel en Katina Eats Kilos kreeg restaurant Plein12 in Dilbeek woensdagavond twee Amerikaanse ‘professionele eters’ op bezoek. Hun doel: het record van de Godzilla hamburgerchallenge scherper stellen. En of dat gelukt is.

Het Amerikaanse koppel Randy Santel en Katina Eats Kilos noemen zichzelf professionele eters en toeren zo de wereld rond op zoek naar food challenges. Een enorm populaire discipline, vooral in de Verenigde Staten, waarbij het de bedoeling is om een gigantische maaltijd om het snelst binnen te spelen. Met respectievelijk 1,63 miljoen en 610.000 abonnees op hun Youtubepagina, waar hun uitdagingen te volgen zijn, hebben Randy en Katina fans over de hele wereld.

De komende dagen wil het koppel enkele uitdagingen aangaan in ons land. “We hebben net een vakantie in Frankrijk met onze familie achter de rug en nu is het tijd voor enkele uitdagingen in België en Nederland”, zegt Randy Santel. Sinds 2013 is hij professioneel bezig met deze ‘job’, Katina sinds 2019. “Ik heb begrepen dat dit niet zo bekend is in België, maar we hopen hier de komende dagen toch een viertal uitdagingen te doen.”

Vijf burgers met spek en kaas

Een keukenmedewerker van restaurant Plein12 had de oproep van het Amerikaanse koppel gezien. “We hebben via Facebook contact gezocht en tot onze verbazing wilden ze het record op onze Godzillaburger aanvallen”, zegt Stijn Tiebout van Plein12. (Lees verder onder de foto)

Randy speelde niet één maar twee Godzillaburgers naar binnen. — © mvl

“De Godzillaburger, dat zijn vijf burgers van 250 gram Black Angus rundsvlees, vijf stukken spek en Cheddar, sla en tomaat. De saus op de burger mag je zelf kiezen. Wie dat onder de dertig minuten eet, komt met een foto op onze wall of fame. En wie het record breekt, eet gratis. Vijftien mensen hebben de uitdaging al geprobeerd sinds de lancering van de burger, nu een drietal maanden geleden. Negen aten de burger op binnen het halfuur. 13,22 minuten, dat is de recordtijd tot nu.”

Live op Facebook

Maar dat Katina en Randy die tijd zouden breken, daar twijfelden de opgedaagde fans van het koppel niet aan. De vraag was alleen wat de nieuwe toptijd zou worden. Katina viel ‘het monster’ als eerste aan en zette met 8,42 minuten een nieuwe besttijd neer. Daarna was het de beurt aan Randy, die het hele gebeuren via een livestream op Facebook uitzond. (Lees verder onder de foto)

Katina Eats Kilos zette als eerste het record scherper. — © mvl

“Kauwen is tijdverlies, de truc is om vooral veel te slikken”, wist hij vooraf te vertellen. “Het vlees is hier ook altijd perfect gebakken. Het is niet helemaal doorbakken zoals in Australië, wat het slikken moeilijker maakt.” Na enkele oerkreten viel ook Randy de Godzillaburger aan. Hij leek zich wat in te houden, waardoor zijn toptijd strandde op 8,40 minuten. Twee seconden sneller dan zijn vriendin dus, maar ruim onder de vorige toptijd.

Hele eer

Die vorige toptijd zetten Aalstenaar Maxim Wauters in april neer en hij was woensdagavond ook een aandachtige toeschouwer. “Toen ik hoorde dat Randy en Katina mijn record kwamen aanvallen, wilde ik dat absoluut niet missen. Ik zag al wat video’s en wilde hen wel eens live aan het werk zien. Het is tof dat zij dit willen doen.”

Maxim vindt het dan ook een hele eer dat zijn record door dit duo gebroken is. Toch zint hij op revanche. “Ik ga eerst nog wat trainen, maar wil de uitdaging zeker nog eens aangaan”, zegt hij. Ongetwijfeld zakken er de komende weken nog meer mensen af naar restaurant Plein12 om de uitdaging aan te gaan. En Randy? Hij nam er als dessertje nog een tweede Godzillaburger bij die hij op 26 minuten binnen speelde. “Pff, dat had ik beter niet gedaan”, blies hij achteraf. Benieuwd of iemand dat record ooit zal breken.