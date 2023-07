“Derby’s zijn altijd speciaal, in de Serie A was dat onvergetelijk”: Union-coach Alexander Blessin kijkt uit naar clash tegen Anderlecht

De Jupiler Pro League gaat vrijdagavond meteen van start met de Brusselse derby. Iets waar Union-coach Alexander Blessin hard naar uitkijkt. “Ik vind het geen nadeel om met zo’n belangrijke wedstrijd te starten. Derby’s zijn altijd speciaal. Met Oostende stelde het niet zoveel voor tegen Brugge, maar in de Serie A nam ik het met Genoa op tegen Sampdoria. Dat was fantastisch. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt en zal het nooit vergeten. We moeten er van genieten. Ik ben benieuwd naar de atmosfeer in het stadion. We moeten zorgen dat we Anderlecht op de zenuwen werken en hen stress bezorgen.”

Ook al kende Anderlecht een minder seizoen en won Union de laatste zes onderlinge confrontaties, Blessin onderschat paars-wit niet. “Er is nog steeds kwaliteit. Ik zag Dolberg tweemaal bezig in oefenwedstrijden. Hij gebruikt zijn lichaam goed om de bal af te schermen. Dreyer, Amuzu, Vertonghen en Debast zijn er ook nog. Anderlecht wil altijd in de top vier eindigen, dat blijft zo. Blijkbaar verwezen de Anderlecht-fans tijdens de oefenwedstrijd tegen Ajax al naar de derby. Anderlecht zal oorlog willen maken en eindelijk willen winnen. We zullen daar zeker iets tegenover zetten. Mijn team is gefocust, dat heb ik gezien deze week.”

Moris kapitein

Blessin zal het wel zonder Sykes (knie) en Teklab (spierblessure) moeten doen. Nilsson was dan weer ziek vorige week en heeft deze week zijn neus gebroken op training. “Maar hij is wel beschikbaar en zal met een masker spelen. Al beslis ik pas donderdagavond definitief over mijn basiself”, aldus Blessin. Met vertrekkers Teuma, Boniface, Adingra en Vertessen verloor Blessin heel wat scorend vermogen, maar hij blijft positief. “Ik denk dat ze 53% van onze goals vorig seizoen maakten, goals en assists samen. Zo’n verlies is niet makkelijk om mee om te gaan. De andere spelers moeten nu dat gat opvullen en hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben nieuwe spelers op het oog om Boniface te vervangen. Boniface was speciaal, zijn kwaliteit was duidelijk. Maar we kijken niet achteruit, wel vooruit. We moeten ons aanpassen, ik ben ervan overtuigd dat we een andere Undav, Vanzeir of Boniface zullen vinden. Ze vinden hier altijd oplossingen. Ik verwacht snel een vervanger. Zet wat druk op Alex Muzio en Chris O’Loughlin.” (lacht)

Anthony Moris wordt de nieuwe kapitein van Union. — © Isosport

Zijn kapitein heeft Blessin wel al gekozen: dat wordt doelman Anthony Moris. “Ik ben op mijn buikgevoel afgegaan. De komende weken wil ik nog een inner circle maken met vier spelers plus de kapitein.”