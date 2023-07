Nieuw onderzoek duidt mogelijk vroeg symptoom van ziekte van Alzheimer aan

De studie van onderzoekers van de universiteit van Chicago, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Neurology, focuste zich tien jaar lang op meer dan 1.000 Amerikaanse volwassenen. In die periode werden niet alleen hun genen getest, maar op verschillende momenten ook hun vermogen om te ruiken en te denken.

Wat bleek? Dragers van genvariant APOE-e4, de belangrijkste bekende genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer, begonnen tussen hun 65e en 69e moeite te krijgen met het detecteren van geuren. Dat is tien jaar eerder dan diegenen zonder de mutatie. Ook de cognitieve vermogens van de APOE e4-dragers namen sneller af.

“Gezien de resultaten kan het testen van geurgevoeligheid nuttig zijn om mogelijk verminderde cognitieve functies in de toekomst te voorspellen”, aldus de auteurs van het onderzoek. Zij baseerden zich op gegevens van het National Social Life Health and Aging Project, dat niet bijhield of de deelnemers later ook de ziekte van Alzheimer kregen.

Dementie

De ziekte van Alzheimer is een neurodegeneratieve aandoening, waarbij de ziekte steeds meer hersencellen beschadigd. De meest voorkomende vorm ervan is dementie. “De ziekte begint vaak met licht geheugenverlies en kan uiteindelijk leiden tot het onvermogen om een gesprek te voeren of te reageren op de omgeving”, aldus het CDC, het Amerikaanse instituut voor volksgezondheid.