Bus rijdt in op gevel van woning

In de Dorpsstraat in Laarne is donderdagnamiddag een bus in de gevel van een woning terechtgekomen. Bij het ongeval raakte de bestuurster gewond aan de knie.

Het ongeval vond plaats rond 13 uur in de Dorpsstraat in Laarne. Een lijnbus die richting het kasteel van Laarne reed kwam er in aanrijding met een muurtje rond de kerk. Vervolgens kwam het busstel aan de overkant van de straat in de gevel van een woning terecht. De Lijn werd opgeroepen om het toestel te takelen. De bewoners van de woning bleven ongedeerd. Zij verbleven in het achterste deel van de woning. Na de takelwerken zal de gevel van het huis wel moeten gestut worden.