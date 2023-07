Youssef Challouk wil zich dit seizoen opnieuw bewijzen bij KV Kortrijk na uitleenbeurt aan RWDM: “Ik had altijd de intentie om terug te keren”

KV Kortrijk rekent dit seizoen opnieuw op Youssef Challouk. Op zijn uitdrukkelijke vraag werd de creatieve middenvelder vorig seizoen een jaartje bij RWDM gestald, waarmee hij de titel in de Challenger Pro League veroverde. Nu is hij dus terug in het Guldensporenstadion.

“Mijn ambities zijn dezelfde als die van toen ik hier juist toekwam”, vertelt Youssef Challouk. “Ik wou spelen en belangrijk zijn voor de ploeg. Dat lukte toen niet, maar nu wil ik dat wel. Mijn eerste periode bij KVK noem ik geen mislukking. Ik zie dat als een leerproces. Ik heb meer ervaring nu. Ik heb de fans hier niet kunnen tonen waarin ik goed ben. De supporters van Kortrijk hebben veel vertrouwen in mij en weten wat ik kan, nu is het aan mij. Spijtig genoeg kreeg ik vorig seizoen geen eerlijke kans om me te bewijzen.”

Challouk kwam vorig seizoen over van KMSK Deinze. De spelmaker maakte amper minuten in het elftal van trainer Karim Belhocine en vroeg uitdrukkelijk om een uitleenbeurt. “Het was echt mijn keuze om dat stapje terug te zetten, de club wou het absoluut niet. Ik zat een paar keer niet in de selectie en dat begon te knagen. Nadat Belhocine zijn ontslag had gekregen, had ik een gesprek met zijn opvolger Custovic, maar mijn besluit stond al vast. Ik heb geen spijt van die beslissing, want met RWDM beleefde ik een goede tijd. Ik zette expres dat stapje terug om kampioen te spelen en het lukte nog ook. Toen we met RWDM tegen KV Kortrijk uitkwamen in de beker, was dat wel vreemd. Ik had er eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden, maar ik was natuurlijk extra gemotiveerd om te tonen wat ze mankeerden. Ik had echter altijd de intentie om terug te keren naar KVK. Ik ben hier nu terug en wil me opnieuw voor de volle honderd procent focussen.”

“Vincent Euvrard en Edward Still zijn allebei zeer moderne coaches” Youssef Challouk

Youssef Challouk veroverde de titel met RWDM onder Vincent Euvrard. De 41-jarige trainer werd deze week echter aan de kant geschoven bij de Brusselse traditieclub. “RWDM gaat nu door een moeilijk periode en dat vind ik jammer voor de vorige stafleden. Iedereen leverde er goed werk en we speelden samen kampioen, maar enkele dagen voor de competitiestart worden ze aan de kant geschoven. Dat is spijtig genoeg de harde realiteit van het voetbal.”

Ook huidig Kortrijk-trainer Edward Still is met z’n 32 jaar een jonge coach. “Euvrard en Still zijn allebei zeer moderne coaches”, vertelt Challouk. “Je kan ze qua ideeën en qua speelstijl wel met elkaar vergelijken. Met Still werk ik nog maar pas samen, dus het is misschien nog wat te vroeg om conclusies te trekken. Voor mij voelt het wel niet vreemd aan om met een hoofdcoach te werken die amper vijf jaar ouder is. Iedere speler bekijkt hem als onze T1 en niet perse als een leeftijdsgenoot. Hij weet hoe hij iedereen moet aanspreken, maar hij kende geen ideale voorbereiding. In zijn eerste drie weken hier was het pittig voor de spelers, maar dat was ook wel nodig. We hadden kostbare tijd verloren. Nu moeten we ons focussen op die eerste wedstrijden en daar helpt onze trainer ons uitstekend mee.”