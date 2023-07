Europese Centrale Bank verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de drie belangrijkste rentetarieven vanaf 2 augustus met 25 basispunten verhogen, zo heeft de ECB-top donderdag beslist. Ook in mei en juni was er al 0,25 procentpunt bijgekomen. Het is de negende keer op een rij dat de rente verhoogd wordt door de ECB.

De herfinancieringsrente, die klassiek geldt als het belangrijkste rentetarief en die banken betalen om geld te lenen bij de ECB, stijgt naar 4,25 procent. De depositorente gaat naar 3,75 procent. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen. De rente voor korte ECB-kredieten aan de banken gaat naar 4,5 procent.

De negende renteverhoging op rij brengt de depositorente op het peil van eind 2000 - begin 2001. Het belangrijkste rentetarief evenaart het peil van 2008, het jaar van de financiële crisis.

Inflatie

Het aanhoudende lagerenteklimaat, gepeperd met een negatieve depositorente en gulle obligatieopkoopprogramma’s, ligt inmiddels al enige tijd achter de rug. De ECB is in 2022 de rente beginnen verhogen toen duidelijk werd dat de inflatieopstoot geen tijdelijk fenomeen was. Een hogere rente moet de inflatie tackelen omdat lenen duurder wordt, wat de economie moet afkoelen en tot lagere vraag en bijhorend een rem op prijsstijgingen moet leiden.

“De inflatie loopt verder terug, maar de verwachting is nog steeds dat ze te lang te hoog blijft. De raad van bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn. De raad van bestuur heeft daarom vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verhogen”, klinkt de uitleg in een persbericht van de ECB.