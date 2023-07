Zoë (18) weet haar gestolen iPhone perfect liggen, maar ziet hem wellicht nooit meer terug: “Zó frustrerend”

Via de app ‘Find my iPhone’ weet Zoë perfect waar haar telefoon zich bevindt. — © if

Tijdens een avondje stappen op de Gentse Feesten werd Zoë zaterdagavond het slachtoffer van een diefstal. Een dief stal omstreeks 23.30 uur haar iPhone uit de handtas die ze droeg. “In alle drukte heb ik er nooit iets van gemerkt. De diefstal moet gebeurd zijn op de Graslei.”

Zoë snelde onmiddellijk naar het lokale politiecommissariaat om er aangifte te doen. “Daar zei men dat ik me moest wenden tot de politie van Roeselare, maar daar moest ik eerst een afspraak maken. Uiteindelijk kon ik dinsdagochtend in Izegem toch de diefstal aangeven.”

Bende

Ondertussen volgde Zoë via de app ‘Find my iPhone’ de locatie van haar dure toestel. “Aanvankelijk was die nog in Gent, maar maandag verhuisde het toestel naar Bondy, vlak bij Parijs. Via de app kon ik zien dat de iPhone zich in een winkel bevond waar onder andere ook gsm-toestellen worden gerepareerd en verkocht. De kans dat de dief enkel met mijn toestel van Gent naar Bondy is gereden, is klein. In denk dat het om een bende gaat die meerdere slachtoffers heeft gemaakt op de Gentse Feesten.”

Slapeloze nachten

Zoë had inmiddels al contact met de politie in Frankrijk. “Daar vertelden ze me dat ze in het verleden al een inval hebben gedaan op dat adres en dat er daar gestolen toestellen werden teruggevonden. Maar gaan ze daar nu iets doen? Zelf naar Bondy gaan, vind ik ook geen goed idee. Onlangs waren er nog serieuze rellen en in die winkel doodleuk naar mijn iPhone vragen, zal toch niets uithalen.”

Zoë vreest dan ook dat ze haar iPhone nooit meer terug zal zien. “Ik heb al nachten wakker gelegen van deze diefstal. Ik zou er wellicht veel meer vrede mee kunnen nemen als ik niet zou weten waar het toestel ligt.”