Coach Brian Riemer overloopt vlak voor competitiestart alle hete thema’s bij Anderlecht: “Dolberg en Vazquez kunnen zeker samenspelen”

De 6-0 voor Union

Riemer: “Geloof me: we zijn klaar voor de competitiestart. Al weet iedereen bij ons ook dat we direct voor een zware opdracht staan. Ik moet niemand in de kleedkamer zeggen dat het 6-0 voor Union is. Iedereen weet dat het tennis is geweest, maar de honger om revanche te nemen is groot. Dat zeg ik met alle respect voor Union. Zij kenden afgelopen jaar een geweldig seizoen en deden tot de laatste minuten mee voor de titel. De jongste tijd stonden zij als ploeg boven ons, maar bij Anderlecht is er ook een nieuw hoofdstuk begonnen.”

“Ik kijk op dit moment alleen naar onszelf, want het is moeilijk om in te schatten hoe Union ervoor staat. Zij verloren veel sterkhouders en het is nog niet te zeggen of ze dat in het tussenseizoen hebben opgevangen. Al zit iedereen een beetje in hetzelfde schuitje. Ook bij Anderlecht waren er veel wissels.”

Luis Vazquez

Riemer: “Ik ben blij met de versterkingen die we hebben gehaald. Er groeide wat ongeduld in en rond de club, maar de jongens die neerstrijken zijn echt de spelers die we wilden. Dat is geweldig. Luis Vazquez bijvoorbeeld geeft ons iets wat we nog niet hadden. Hij is een grote spits, maar tegelijkertijd heel bewegelijk en ook nog dribbelvaardig. Hij zal ons ook kopkracht in de box geven en is het gewoon van bij Boca Juniors om agressief te voetballen. Dat willen wij ook. Tegen Union zal hij er nog niet bij zijn, want zijn werkvergunning is nog niet in orde. We gaan hem ook wat tijd moeten geven. Die jongen is wel fit na de Argentijnse competitie, maar komt uit Zuid-Amerika. Dat is een hele aanpassing.”

Kasper Dolberg

Riemer: “De vraag of Vazquez en Dolberg kunnen samenspelen komt dikwijls terug. Kijk, we gaan onze stijl van spelen niet aanpassen. Als we verdedigen zal dat altijd in dezelfde formatie zijn, maar in balbezit kunnen we veel flexibeler zijn. Vazquez en Dolberg kunnen op termijn zeker samen in de ploeg staan als we switchen naar 3-4-4 of 4-2-2-2. Dolberg is ook een complete speler. Hij is goed in de opbouw, heeft oog voor zijn ploegmaats, beweegt goed in de ruimte en met zijn atletisch vermogen zet hij goeie pressing. Ik zie scenario’s waarin ze beiden druk vooruit zetten.”

Justin Lonwijk

Riemer: “Justin Lonwijk is hier ook gearriveerd, maar die trainde ervoor niet met zijn team Dynamo Kiev. Hij zal niet in de selectie zitten tegen Union en zal toch nog een voorbereiding nodig hebben. Het is wel een type die we zochten: een box-to-box die gretig is om in de box op te duiken en wil scren. Hij is ook erg polyvalent. Justin kan op de drie posities in het middenveld terecht en ook op de flanken. Dat geeft mogelijkheden.”

Maxime Dupé en Louis Patris

Riemer: “De andere nieuwkomers Louis Patris en Maxime Dupé kennen jullie al. Louis Patris heeft een zeer goeie fysiek en snelheid. Hij kan in de diepte gaan en in de box komen als rechtsachter. Hij zal een goeie strijd leveren met Killian Sardella, die ook zijn kwaliteiten heeft.”

“Dupé is een keeper die toch wat ervaring moet bijbrengen aan dit jonge team. Hij is sterk met de bal aan de voet en verzorgt ook goed mee de opbouw. Dat zag je ook al tegen Ajax. Hij brengt maturiteit bij.”

Sergi Canos en Tudor Mendel

Riemer: “Dat zijn erg goeie spelers. (lacht). Kijk, onze transfermarkt is nog niet afgelopen. We kijken altijd naar opties om ons team nog te versterken, maar ik spreek nu alleen over jongens op wie ik beroep kan doen. We zien wel.”

Noah Sadiki en Lucas Stassin

Riemer: “Wat ik wil zeggen over die jonge vertrekkers is dat ze allebei zelf Anderlecht wilden verlaten. Noah (naar Union) en Lucas (naar Westerlo) maakten hun eigen keuzes. Ik heb altijd gezegd dat ik spelers wil die willen sterven voor het logo. Bij Anderlecht moet je kunnen omgaan met stevige concurrentie. Als die jongens het elders willen proberen, dan gaan wij hen niet tegenhouden.”

Zeno Debast en Françis Amuzu

Riemer: “Of ik vrees om nog grote namen als Debast of Amuzu te verliezen? Ik ben daar niet bang voor, neen. Het kan zijn dat er nog één of twee van dat soort jongens vertrekken, maar dat zal dan toch voor niet te weigeren bedragen zijn zoals met Bart Verbruggen. Anders is het niet de bedoeling om hen te laten gaan. Als dat gebeurt zal het ingecalculeerd zijn.”

De voorbereiding

Riemer: “Ik ben erg blij met de voorbereiding die we hadden. Elke coach wil natuurlijk liefst zijn volledige ploeg zo snel mogelijk bij zich hebben, maar zo werkt het niet in het voetbal. We moeten soms geduld hebben, maar de jongens die hier de hele voorbereiding waren zijn klaargestoomd. We staan fysiek verder dan vorig seizoen. In mijn opinie moet een speler in staat zijn om 90 minuten lang high intensity-runs te brengen. Dat is de standaard. Het is niet omdat je vanuit balbezit wilt voetballen dat je fysiek niet zo scherp moet staan. Integendeel. Uit mijn periode in Engeland onthield ik dat de drie ploegen die het meest liepen Arsenal, Man City en Liverpool waren. De dominante teams. Anderlecht zal ook fit zijn, maar het is wel zo dat we nog week na week beter zullen worden als de nieuwe jongens helemaal geïntegreerd raken. We starten de competitie nog niet op ons allerhoogste niveau.”