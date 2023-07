Buschauffeur gewond nadat Lijnbus in gevel van woning belandt

In de Dorpsstraat in Laarne is donderdagnamiddag een bus van De Lijn in de gevel van een woning beland. De bestuurster raakte daarbij lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Dorpsstraat een tijdlang afgesloten voor verkeer.

Het ongeval vond plaats rond 12.50 uur in de Dorpsstraat in Laarne. Een bus van De Lijn kwam uit de Molenstraat richting de Kasteeldreef gereden toen het ter hoogte van de kerk verkeerd liep. De bus botste eerst tegen een muurtje rond de kerk en kwam daarna aan de overkant van de straat in de gevel van een woning terecht. De bestuurster van de bus raakte daarbij gewond aan de knie en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer kwam ter plaatse en de weg werd meteen afgesloten voor alle verkeer. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is momenteel onduidelijk. Volgens buurtbewoners reed de bestuurster niet te snel, maar mogelijk is de bus beginnen schuiven op de natte kasseien. (Lees verder onder de foto)

De gevel moest worden gestut door de brandweer. — © Brent Saey

De schade aan de bus was aanzienlijk en ook de gevel van de woning liep zware schade op. Een ploeg van De Lijn zelf kwam ter plaatse om het toestel te takelen, maar voor dat kon gebeuren moest eerst de gevel van de woning gestut worden door de brandweer. “Het ging om een lege rit. Enkel de bestuurster was aanwezig”, zegt waarnemend burgemeester Igor Rogiers (Open VLD). “Het voorste gedeelte van het gebouw wordt niet bewoond. De woning bevindt zich achteraan. Daardoor bleven ook de bewoners ongedeerd.”

Volgens de brandweer waren er vooraan wel bureaus van een immokantoor. Op het moment van de aanrijding was een persoon daar aanwezig, maar die raakte niet gewond. Het dorpscentrum van Laarne bleef door het ongeval een hele tijd onbereikbaar.