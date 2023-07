Afscheid van “De Tovenaar”: David Silva stopt noodgedwongen met voetballen, Kevin De Bruyne en Vincent Kompany wuiven hem uit

Silva behaalde zijn grootste successen in het shirt van Manchester City. In tien seizoenen speelde hij 436 wedstrijden voor de Engelse club en won er elf prijzen, waaronder vier keer de Premier League.

De spelmaker kreeg zijn opleiding bij Valencia, waar hij in 2004 debuteerde als prof. Na zes seizoenen in La Liga maakte Silva de overstap naar City. In 2020 verhuisde de Spanjaard terug naar zijn thuisland om er voor Real Sociedad te gaan spelen. Daar neemt hij nu afscheid van de sport. Onlangs had Silva een zware knieblessure opgelopen.

“Vandaag is een trieste dag voor mij”, zegt Silva. “Vandaag is het tijd om vaarwel te zeggen tegen datgene waar ik mijn hele leven aan heb gewijd. Vandaag is het tijd om vaarwel te zeggen tegen mijn collega’s, die als familie voor mij zijn. Ik zal jullie heel erg missen.”

De Spanjaard droeg 125 keer het shirt van zijn land en maakte 35 interlanddoelpunten. Hij won het WK van 2010 en de EK’s van 2008 en 2012. Bij Manchester City speelde hij samen met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, die beiden via sociale media een bericht de wereld instuurden.

