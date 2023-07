RWDM-coach Cláudio Caçapa krijgt vier dagen na zijn aanstelling Racing Genk over de vloer: “Veel respect voor Euvrard, maar zo gaat het eenmaal in het voetbal”

“Het is geen ideale aankomst”, trapt Caçapa meteen een open deur in. “Maar dat gebeurt nu eenmaal soms in het voetbal. Ik moet wel zeggen dat ik zeer blij ben met de ontvangst van de groep. Het zal belangrijk zijn om voort te bouwen op het goede werk dat hier reeds verricht is. Aan vier dagen denk ik wel genoeg te hebben om de wedstrijd tegen Genk goed voor te bereiden.”

Caçapa vreest niet dat zijn groep zaterdagavond verbouwereerd het veld zal opstappen tegen vicekampioen Genk. “De spelers waren tijdens de eerste twee dagen na het ontslag van mijn voorganger wel wat ondersteboven van dat nieuws. Dat begrijp ik, zoiets is natuurlijk choquerend. Maar de knop begint toch omgedraaid te raken, op de derde dag – vandaag – vond ik ze toch al meer op hun gemak. Het gaat hier dag na dag beter”, getuigt Caçapa over zijn begindagen aan het hoofd van de promovendus.

Ronaldinho

Hoe spreek je een groep aan die vijf dagen voor de seizoensopener zijn trainer is kwijtgeraakt? Met Xavier Mercier tekende dinsdag pas de vijfde zomeraanwinst van RWDM, dus het overgrote deel van de selectie nog samengewerkt met Euvrard. “Ik heb de jongens gezegd dat dit een moeilijk, buitengewoon moment is. Ik ben zelf speler geweest, ik weet dat het niet simpel is om vijf dagen voor een belangrijke wedstrijd van coach te wisselen. Maar ik heb hen ook gezegd dat ik hier ben aangekomen met vertrouwen en met de motivatie om hier iets goeds neer te zetten”, zweert de Braziliaan.

Wie trouwens nog niet wist dat Caçapa nog speler is geweest, moet de nieuwe RWDM-trainer zeker eens opzoeken op Wikipedia. De voormalige verdediger werd met Olympique Lyon zes keer op rij kampioen en speelde bij de Braziliaanse nationale ploeg, waar hij drie A-caps verzamelde, nog samen met Rivaldo, Ronaldinho en Roberto Carlos. Vincent Euvrard grapte soms over zijn zogenaamde sambavoetbal, krijgen we straks meer van dat in het Edmond Machtensstadion?

“Ik wil hier mijn filosofie tonen”, maakt Caçapa duidelijk. “Vanaf een bepaald moment zal ik er iets van mezelf insteken, vooral op defensief vlak natuurlijk. Als verdediger hield ik er niet van om goals te slikken, dus iedereen zal moeten meeverdedigen. De eerste verdedigers zullen de aanvallers zijn en anderzijds verwacht ik ook de medewerking van al mijn spelers voor het offensieve luik. Ik wil graag het spel maken en daarbij vanachter beginnen. Met een doelman die zijn voeten gebruikt.”

Vleugje Lyon

Caçapa zal bij zijn eerste opdracht als hoofdtrainer niet alleen kunnen putten uit zijn rijke spelerscarrière. Voor zijn interimpassage bij Botafogo, waar hij twaalf op twaalf pakte en geen enkele tegengoal slikte, was hij immers al zevenenhalf jaar assistent-trainer bij Olympique Lyon. “In die periode heb ik heb veel dingen opgestoken van de vijf toptrainers (Bruno Génésio, Sylvinho, Rudi Garcia, Peter Bosz en Laurent Blanc, red.) waaronder ik gewerkt heb. Ik heb van hen geleerd wat je kunt doen en wat je niet mag doen. Ik ben dan ook nog eens iemand die alles goed noteert. Alle goede dingen die ik in Lyon heb geleerd, wil ik in de praktijk omzetten bij RWDM”, aldus Caçapa, die niet uitsluit dat er in het voetbal van RWDM weldra een vleugje Olympique Lyon zou kunnen zitten. “Alle proporties in acht genomen, natuurlijk. We gaan stapje voor stapje beginnen, maar daarna... waarom niet? Het zal erop aankomen om eerst en vooral goed te verdedigen, om vervolgens naar behoren aan te vallen. Hoe we daarna kunnen verderbouwen, dat zien we nog wel”.

Caçapa zal aan de ploeg, maar ook aan zichzelf moeten bouwen. Het is, op zijn passage als bondscoach van de Braziliaanse U15 en zijn interimperiode van een maand bij Botafogo na, zijn eerste opdracht als hoofdtrainer. Dat schrikt de voormalige verdediger helemaal niet af. “Alle grote trainers hebben ook op hun dag een eerste kans gekregen. Die eer is mij deze week te beurt gevallen. Ik heb in ieder geval geen schrik van deze uitdaging. Hoofdtrainer zijn en coachen, ik wil niets liever dan dat. Daarom ben ik recent ook de uitdaging om te depanneren bij Botafogo aangegaan. De omstandigheden waren daar eveneens buitengewoon: overnemen bij de leider van een moeilijke competitie. Alles is daar gelukkig goed verlopen, maar als het daar was misgelopen had iedereen wel gezegd dat ik er niet klaar voor was”, vertelt Caçapa.

Igor De Camargo wordt T3 bij RWDM. “Het was belangrijk dat er iemand zou meekomen die de club veel beter kent dan ikzelf”, zegt Caçapa. — © Belga

Identiteit van de club

Igor De Camargo neemt zaterdagavond best pen en papier mee naar het Edmond Machtensstadion. De Braziliaanse ex-Rode Duivel, die vorig jaar zijn voetbalschoenen aan de haak hing en nu aan de slag gaat als T3 bij RWDM, start onder Caçapa aan zijn trainerscarrière. Wat Génésio en co. voor Caçapa waren, is Caçapa voortaan voor De Camargo. “Het was belangrijk dat er iemand zou meekomen die de club veel beter kent dan ikzelf. De komst van Igor was ook belangrijk om aan iedereen te tonen dat de identiteit van de club nog steeds intact is. Dat is heel belangrijk. De club was er al voor onze komst, de club zal er ook na onze passage zijn”, aldus Caçapa, voor wie RWDM geen totale onbekende was. “Ik kende de spelers wel een beetje, want als je in de Eagle Football Group zit, weet je dat je niet enkel voor Olympique Lyon werkt. Ik heb wel wat wedstrijden, of toch delen ervan, gezien. Ik wist dat hier goede spelers rondliepen. Het was me dus meteen duidelijk dat dit een goed project was.”

Een project dat de voorbije jaren geleid werd door Vincent Euvrard. Met succes, dat erkent ook Caçapa zonder enige moeite. “Ik ben iemand menselijk, ik heb graag dat de dingen verlopen zoals het hoort. Iemand vijf dagen voor de eerste competitiewedstrijd ontslaan, dat is niet fijn. Ik wens bij deze dan ook te benadrukken dat ik mijn voorganger heel erkentelijk ben voor zijn werk hier. Dat RWDM vandaag in de Jupiler Pro League speelt, heeft heel veel te maken met zijn werk en dat van zijn staf. Ik heb heel veel respect voor hem. Maar helaas, of gelukkig, weten we dat het in het voetbal zo gaat. Het is niet ‘alleen met’ iemand of ‘niet zonder’ iemand dat je iets verwezenlijkt in het voetbal.”