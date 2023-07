Na boycot van Bud Light: AB InBev schrapt honderden banen in VS

De “herstructurering zal de organisatie vereenvoudigen en het aantal lagen binnen de onderneming verminderen”, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf aan Brewbound. Brendan Whitworth, de CEO van AB InBev in Noord-Amerika, zei volgens The Wall Street Journal in een reactie dan weer dat dergelijke beslissingen nooit lichtvaardig worden genomen, maar dat ze nodig zijn om er voor te zorgen “dat de organisatie klaar is voor succes op lange termijn”.

Vooral marketingmedewerkers en kantoorpersoneel zouden getroffen worden. Over de reden voor de ontslagen sprak de brouwer zich niet uit, maar Amerikaanse media verwijzen naar de controverse die in april in de VS ontstond rond het bier Bud Light. Een samenwerking voor een promotiecampagne van de brouwer met Dylan Mulvaney, een trans influencer, schoot conservatief Amerika in het verkeerde keelgat en er werd opgeroepen om het bier te boycotten.

Zware klappen

Sinds de posts van Mulvaney op sociale media kreeg het volume van Bud Light, dat gold als Amerika’s meest verkochte bier, zware klappen. De boycot is zwaarder en duurt langer dan de meeste analisten hadden verwacht. Intussen heeft ook gouverneur van Florida en presidentskandidaat Ron DeSantis zich in de discussie gemengd. Hij dreigt ermee AB InBev voor de rechter te dagen, de staat Florida investeerde namelijk in pensioenfondsen met daarin AB InBev-aandelen en die zijn nu minder waard geworden.

De VS zijn goed voor een kwart van de omzet van AB InBev en 30 procent van de winst.