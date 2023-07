Menselijke resten in drijvende koelkast op Albertkanaal waren van Maria (74), die op 10 juli vermoord werd: haar zoon is opgepakt

De armen en benen die dinsdag in een drijvende koelkast in het Albertkanaal nabij het Luikse Hermalle-sous-Argenteau aangetroffen werden, zijn die van de 74-jarige Maria. Donderdag werd haar zoon opgepakt, die ervan verdacht wordt haar vermoord te hebben. Dat melden La dernière heure en Sudinfo.

Nabij de brandweerkazerne en tegenover garage ‘Des Sports’ zag een voorbijganger dinsdag een koelkast drijven in het Albertkanaal in Hermalle-sous-Argenteau, een deelgemeente van Oupeye in de provincie Luik. Daarin werden vier menselijke ledematen, twee armen en twee benen, aangetroffen.

Volgens Waalse media waren de lichaamsdelen van een vermoorde 74-jarige vrouw, Maria. Donderdagochtend werd een verdachte opgepakt: haar zoon Ismaël. De 35-jarige man werd gearresteerd in een hotel in Zaventem, waar hij op het punt gestaan zou hebben om het vliegtuig te nemen naar Zuid-Korea. Hij werd intussen al verhoord en wordt vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Anonieme tip

Op 15 juli zou een anoniem iemand al gemeld hebben dat iemand in Jemeppe-sur-Meuse zijn moeder had vermoord, in stukken had gesneden en die lichaamsdelen in de diepvries gelegd had. Vanwege de weinig betrouwbare bron van de tipgever, die onder invloed geweest zou zijn, werd daar niet al te veel geloof aan gehecht. Toch gingen de speuders naar de woning, waar ze niets aantroffen. Ook de koelkast en de diepvries bleken geen menselijke resten te bevatten. Buurtbewoners vertelden bovendien dat Maria, de zeventiger die er woonde, op vakantie was in Italië.

Toen woensdag de drijvende frigo gevonden werd, werd de link met die zaak snel gelegd. Ismaël werd opgepakt, en daarna werd ook een container gevonden met de romp en het hoofd van zijn moeder erin. Zij zou volgens de politie op 10 juli in haar woning vermoord zijn.