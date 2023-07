Jongen (12) die langs E40 liep, was weggelopen op vakantiekamp: “Hij zei dat hij even een jas ging halen op zijn kamer”

De 12-jarige jongen die woensdagmiddag in zijn eentje rondliep op de pechstrook van de E40 ter hoogte van Loppem, was weggelopen op een vakantiekamp in Brugge.

Verschillende chauffeurs op de E40 belden woensdag naar het noodnummer 112, omdat ze een jongen in een groen t-shirt op de pechstrook van de snelweg zagen lopen. De jongen liep tegen het verkeer in, richting binnenland. Een ploeg van de federale wegpolitie was niet ver uit de buurt, en kon de jongen aantreffen. Ze konden het kind in veiligheid brengen.

De jongen was weggelopen van een vakantiekamp in Sint-Andries, bij Brugge. De jongen heeft een beperking en was op vakantie met Kazou, de jongerenwerking van de Christelijke Mutualiteiten. Hij was er op JOMBA-kamp: dat zijn vakantiekampen van Kazou voor kinderen die bijzondere aandacht vereisen.

“Jas halen uit mijn kamer”

“Vlak voor de groep op een uitstap zou vertrekken, zei de jongen aan de monitoren dat hij even naar zijn kamer ging om een jas te halen”, zegt Florence Slock, persverantwoordelijke van Kazou. “Na een kwartier hebben de monitoren vastgesteld dat hij niet meer op het terrein was, en is er alarm geslagen. Ze hebben onmiddellijk hun collega’s en de politie verwittigd.”

In tussentijd was de jongen al naar de E40 snelweg gewandeld, een goeie twee kilometer verderop. De jongen is afkomstig van Vlaams-Brabant, en wilde kennelijk naar huis wandelen.

Onverzadigbare honger

“De jongen heeft een medische aandoening waardoor hij een onverzadigbare eetlust krijgt als hij veel eten ziet. Tegelijkertijd heeft hij ook een grote angst voor ongezond eten”, legt Slock uit. “Dat zorgde voor een grote stress bij de jongen.”

“Zijn ouders hadden dat niet op de medische fiche vermeld. Wij hebben bij Kazou veel aandacht voor het dieet van de kinderen, en voor eventuele allergieën. We vinden het dan ook erg belangrijk dat ouders dit aan ons melden.”

De ouders werden door de federale wegpolitie opgebeld, en begaven zich naar West-Vlaanderen. “De ouders hadden veel begrip voor de situatie. In samenspraak met de monitoren hebben de ze beslist dat de jongen toch op het vakantiekamp blijft”, zegt Slock. “De monitoren waren daarmee akkoord. Ook vandaag heeft hij gewoon meegedaan met de activiteiten.” (cel, tg)