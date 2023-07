Zweedse premier verhoogt waakzaamheid voor terrorisme na koranverbrandingen

De Zweedse premier Ulf Kristersson maakt zich zorgen over de reeks koranverbrandingen die zijn uitgevoerd en aangekondigd in zijn land. Dat zei hij donderdag tijdens een persconferentie in Stockholm. Met het oog op de aankomende protesten, heeft hij vijftien staatsorganen en -administraties, van het leger tot de belastingdienst en de politie, de opdracht gegeven om hun waakzaamheid tegen terrorisme op te voeren.

In de komende week staan opnieuw protesten gepland, waarbij koranverbrandingen zouden kunnen plaatsvinden, aldus Kristersson. Of die mogen gebeuren, is in handen van de politie. “Als ze worden goedgekeurd, hebben we een aantal dagen met het duidelijke risico dat er ernstige dingen kunnen gebeuren”, zei Kristersson.

Islamofobe acties hebben de spanningen tussen Zweden en de moslimwereld vergroot. Meestal ging het op kleine haatgroepen in Zweden en Denemarken. Irak besloot om de Zweedse ambassadeur uit het land te zetten. In Bagdad zetten betogers de Zweedse ambassade in brand.

De Zweedse binnenlandse inlichtingendienst Säkerhetspolisen (Säpo) had woensdag al gewaarschuwd voor een verhoogd veiligheidsrisico als gevolg van de koranverbrandingen.

Zweden wijt de gespannen situatie niet alleen aan extremisten aan beide kanten, maar ook aan inmenging van buitenaf. Zo beweerde de Zweedse minister van Civiele Defensie, Carl-Oskar Bohlin, woensdag dat Moskou achter een anti-Zweedse desinformatiecampagne zit.