Zuid-Europa kreunt onder de hitte, en in zuiden van Duitsland valt er sneeuw: “Volledig bedekt met sneeuwtapijt”

Het weer doet raar. Bij ons lijkt het wel herfst, in Italië en Griekenland maar ook in andere delen van Europa is het bloedheet en kampen ze met bosbranden. En in het zuiden van Duitsland is het plots beginnen sneeuwen. In de nacht van dinsdag op woensdag is de temperatuur er tot onder het vriespunt gedoken en is de regen overgegaan in sneeuw.

Op de Nebelhorn in Allgaü, tussen Ulm en het Bregenzerwald en tussen het Bodenmeer en Garmisch-Partenkirchen, ligt er op 2.224 meter zo’n 13 centimeter en werd er woensdag- en donderdagochtend sneeuw geruimd.

Prachtig groen

“We krijgen in de zomer veel bergwandelaars. Het is hier normaal prachtig groen in deze tijd van het jaar. Een de weides staan vol bloemen. Maar daar is nu weinig van te merken. Alles is bedekt met een sneeuwtapijt”, klinkt het bij de toeristische dienst.

Sommige wandelaars zijn verrast en niet gekleed op het winterweer in de zomer. Anderen zeggen dat ze er speciaal voor gekomen zijn en dragen mutsen en handschoenen. “Die moeten wel uit als we straks naar beneden gaan, want in het dal is het volop zomer en lopen mensen in short”, zeggen wandelaars.