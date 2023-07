De tocht is moeilijk, de gids ervaren. Anderlecht gaat in de Jupiler Pro League op zoek naar eerherstel na de stevige blamage vorig seizoen. Jan Vertonghen (36) is gelukkig de man die voorop gaat in de strijd. De recordinternational is nu officieel kapitein van paars-wit en overschouwt de troepen. “Kasper Dolberg is introvert, maar zeker niet asociaal.”